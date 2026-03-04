Klujber Katrin: Semmilyen teher nincs rajtunk

„Visszamenőleg átbeszéltük a dolgokat hétfőn, a világbajnokság is szóba került, amelyen tényleg nagyon jó mérkőzést játszottunk a dánokkal – mondta el Klujber Katrin a válogatott felcsúti edzőtáborában. – Sajnáltuk, hogy úgy alakult a mérkőzés, ahogy alakult, de én nagyon bízom benne, hogy most is meg tudjuk mutatni azt az arcunkat, amelyet ott ellenük megmutattunk. Bízom benne, hogy jó mérkőzés lesz, és hogy fel tudjuk venni a kesztyűt, illetve hogy meg tudjuk mutatni, hogy folyamatosan képesek vagyunk szoros mérkőzést játszani velük. Ezúttal is fontos az eredmény, ahogy minden meccsen az, de úgy gondolom, semmilyen nyomás nincs most rajtunk. Tényleg bízom benne, hogy jó meccset játszunk, és tovább tudunk fejlődni!”