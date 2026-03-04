Klujber Katrin: Semmilyen teher nincs rajtunk
„Visszamenőleg átbeszéltük a dolgokat hétfőn, a világbajnokság is szóba került, amelyen tényleg nagyon jó mérkőzést játszottunk a dánokkal – mondta el Klujber Katrin a válogatott felcsúti edzőtáborában. – Sajnáltuk, hogy úgy alakult a mérkőzés, ahogy alakult, de én nagyon bízom benne, hogy most is meg tudjuk mutatni azt az arcunkat, amelyet ott ellenük megmutattunk. Bízom benne, hogy jó mérkőzés lesz, és hogy fel tudjuk venni a kesztyűt, illetve hogy meg tudjuk mutatni, hogy folyamatosan képesek vagyunk szoros mérkőzést játszani velük. Ezúttal is fontos az eredmény, ahogy minden meccsen az, de úgy gondolom, semmilyen nyomás nincs most rajtunk. Tényleg bízom benne, hogy jó meccset játszunk, és tovább tudunk fejlődni!”
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI EUROKUPA-MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)
A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA AZ EUROKUPÁBAN
2025. október 16., csütörtök
Magyarország–Törökország 43–30 (19–15)
2025. október 19., vasárnap
Csehország–Magyarország 20–31 (9–15)
Március 5., csütörtök
Tatabánya, 18.00: Magyarország–Dánia – jegyvásárlás
Március 8., vasárnap
Svendborg, 16.00: Dánia–Magyarország
Április 8., szerda
Aksaray: Törökország–Magyarország
Április 11., szombat
Érd: Magyarország–Csehország