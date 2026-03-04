NHL: nem lett szoros meccs belőle – kiütötte a nyugati éllovas Avalanche a Ducksot
A Nyugati főcsoportot vezető Colorado Avalanche fölényesen győzött az Anaheim Ducks ellen (5–1) az NHL-alapszakasz keddi játéknapján, magyar idő szerint szerda hajnalban.
JÉGKORONG, NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Pittsburgh Penguins 2–1
Buffalo Sabres–Vegas Golden Knights 3–2
Columbus Blue Jackets–Nashville Predators 3–2
New Jersey Devils–Florida Panthers 5–1
Washington Capitals–Utah Mammoth 2–3
Winnipeg Jets–Chicago Blackhawks 3–2 – hosszabbítás után
Calgary Flames–Dallas Stars 1–6
Edmonton Oilers–Ottawa Senators 5–4 – h. u.
Minnesota Wild–Tampa Bay Lightning 5–1
Anaheim Ducks–Colorado Avalanche 1–5
San Jose Sharks–Montreal Canadiens 7–5
