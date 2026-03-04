Nemzeti Sportrádió

NHL: nem lett szoros meccs belőle – kiütötte a nyugati éllovas Avalanche a Ducksot

CS. M.CS. M.
2026.03.04. 11:16
null
A Colorado Avalanche megállíthatatlan (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL Colorado Avalanache NHL-alapszakasz
A Nyugati főcsoportot vezető Colorado Avalanche fölényesen győzött az Anaheim Ducks ellen (5–1) az NHL-alapszakasz keddi játéknapján, magyar idő szerint szerda hajnalban.

 

JÉGKORONG, NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Pittsburgh Penguins 2–1 
Buffalo Sabres–Vegas Golden Knights 3–2
Columbus Blue Jackets–Nashville Predators 3–2
New Jersey Devils–Florida Panthers 5–1
Washington Capitals–Utah Mammoth 2–3
Winnipeg Jets–Chicago Blackhawks 3–2 – hosszabbítás után 
Calgary Flames–Dallas Stars 1–6
Edmonton Oilers–Ottawa Senators 5–4 – h. u.
Minnesota Wild–Tampa Bay Lightning 5–1
Anaheim Ducks–Colorado Avalanche 1–5
San Jose Sharks–Montreal Canadiens 7–5

 

NHL Colorado Avalanache NHL-alapszakasz
Legfrissebb hírek

NHL: rekordot döntött a Stars; kilencgólos őrület a Rangers meccsén

Amerikai sportok
Tegnap, 8:00

NHL: remekel az újonc hátvéd, nagyon közel jár a 37 éves ligacsúcs megdöntéséhez

Amerikai sportok
2026.03.02. 09:20

NHL: sorozatban ötödször nyert a Hurricanes, szétlövés döntött a Rangers meccsén

Amerikai sportok
2026.03.01. 09:05

NHL: három góllal kikapott a Minnesota, fordított az Anaheim

Amerikai sportok
2026.02.28. 11:30

NHL: McDavid már 100 pontos az idényben, 8–1-re nyert az Oilers

Amerikai sportok
2026.02.27. 10:52

NHL: 50 góllal folytatódott a bajnokság az olimpia után

Amerikai sportok
2026.02.26. 11:01

Az NHL-sztárok remek tornát és döntőt varázsoltak a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.24. 06:46

NHL: doppingvétség miatt tiltották el 20 mérkőzésre a Pittsburgh védőjét

Amerikai sportok
2026.02.06. 09:39
Ezek is érdekelhetik