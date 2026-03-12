Még nem nyert meccset, de meghosszabbították a svéd kapitány szerződését

Graham Pottert nagyjából egy hónappal azt követően nevezték ki svéd kapitánynak, hogy elbocsátották az angol élvonalbeli West Ham Unitedtől; azóta két vb-selejtezőn vezette a csapatot – 4–1-es vereség Svájc, 1–1 Szlovénia ellen –, és bár nyernie nem sikerült, a helyi szövetség a siker letéteményesét látja benne.

Az első nagy feladat közeleg: a svédek március 26-án Ukrajnával játszanak vb-pótselejtezőt semleges helyszínen, a spanyolországi Valenciában, és ha továbbjutnak, akkor a Lengyelország–Albánia csata nyertesével mérkőznek meg a nyári vb-részvételért – immár hazai pályán.

Kim Källström, a válogatott csapatvezetője úgy látja, az 50 éves angol szakember – akinek eredeti megállapodása nyárig szólt – mind a személyiségével, mind a profi hozzáállásával kedvező benyomást tett mindenkire, a csapat derűlátóan várhatja a pótselejtezőt, míg Niclas Carlnén főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú új szerződés megkötése minden érdekeltet biztonságérzettel tölthet el.

„Nagy nap ez az életemben, fantasztikus lehetőség, hogy folytathatom ezt a fontos munkát. Az eddigi időszakot nagyon élveztem, mindenkivel megtaláltam a közös hangot. Svédország nagy futballnemzet, válogatottjai sokszor jártak és értek el jó eredményeket nagy tornákon, ehhez a hagyományhoz szeretnénk visszatérni” – idézi a szövetség honlapja Pottert, akinek kinevezésében és marasztalásában egyaránt szerepet játszott, hogy jól ismeri a svéd futballt, 2011 és 2018 között az Östersund vezetőedzője volt.