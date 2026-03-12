Nemzeti Sportrádió

Még nem nyert meccset, de meghosszabbították a svéd kapitány szerződését

K. Zs.K. Zs.
2026.03.12. 12:15
null
Graham Potter a szlovénok elleni őszi vb-selejtezőn (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb-selejtező Svédország Graham Potter
A tavaly októberben hivatalba lépő Graham Potter új szerződést kötött a Svéd Labdarúgó-szövetséggel: 2030-ig ő lesz a válogatott szövetségi kapitánya – derült ki a csütörtöki hivatalos bejelentésből.

Graham Pottert nagyjából egy hónappal azt követően nevezték ki svéd kapitánynak, hogy elbocsátották az angol élvonalbeli West Ham Unitedtől; azóta két vb-selejtezőn vezette a csapatot – 4–1-es vereség Svájc, 1–1 Szlovénia ellen –, és bár nyernie nem sikerült, a helyi szövetség a siker letéteményesét látja benne. 

Az első nagy feladat közeleg: a svédek március 26-án Ukrajnával játszanak vb-pótselejtezőt semleges helyszínen, a spanyolországi Valenciában, és ha továbbjutnak, akkor a Lengyelország–Albánia csata nyertesével mérkőznek meg a nyári vb-részvételért – immár hazai pályán.

Kim Källström, a válogatott csapatvezetője úgy látja, az 50 éves angol szakember – akinek eredeti megállapodása nyárig szólt – mind a személyiségével, mind a profi hozzáállásával kedvező benyomást tett mindenkire, a csapat derűlátóan várhatja a pótselejtezőt, míg Niclas Carlnén főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú új szerződés megkötése minden érdekeltet biztonságérzettel tölthet el.

„Nagy nap ez az életemben, fantasztikus lehetőség, hogy folytathatom ezt a fontos munkát. Az eddigi időszakot nagyon élveztem, mindenkivel megtaláltam a közös hangot. Svédország nagy futballnemzet, válogatottjai sokszor jártak és értek el jó eredményeket nagy tornákon, ehhez a hagyományhoz szeretnénk visszatérni” – idézi a szövetség honlapja Pottert, akinek kinevezésében és marasztalásában egyaránt szerepet játszott, hogy jól ismeri a svéd futballt, 2011 és 2018 között az Östersund vezetőedzője volt.

 

vb-selejtező Svédország Graham Potter
Legfrissebb hírek

„Ha bűnbakra lesz szükség, félreállok” – Buffon az olaszok vb-esélyeiről

Olasz labdarúgás
2026.03.06. 13:16

Nem bírt Andorrával a női válogatott az első vb-selejtezőjén

Magyar válogatott
2026.03.03. 21:30

Andorra ellen kezdi kedden a női válogatott a vb-selejtezősorozatot

Magyar válogatott
2026.03.02. 19:10

Hosszabbítás után az amerikaiak is a négy között a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
2026.02.18. 23:53

A svédek is bejutottak a negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
2026.02.17. 23:47

Hibátlan maradt a svéd női curlingcsapat a téli olimpián, javítottak a britek

Téli olimpia 2026
2026.02.16. 12:09

Téli olimpia: a címvédő finnek a svédek legyőzésével javítottak a jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
2026.02.13. 14:50

Norvégia már hét arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

Téli olimpia 2026
2026.02.11. 23:57
Ezek is érdekelhetik