Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eb: a szerbek világsztárja a mieink ellen térhet vissza

Vágólapra másolva!
2026.01.13. 14:33
null
Dusan Mandics (Fotó: Getty Images)
Címkék
Dusan Mandics eltiltás férfi vízilabda Európa-bajnokság
Két mérkőzésre szóló eltiltást kapott Dusan Mandics, a házigazda szerb válogatott világsztárja a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

A Ferencváros háromszoros olimpiai bajnoka hétfő este a címvédő spanyolok ellen megnyert csúcsrangadó harmadik negyedében lekönyökölte az elmúlt évben a világ legjobbjának megválasztott Alvaro Granadost, amiért csapata négyperces hátrányba is került.

Dusan Mandics a csoportkör zárófordulójában Izrael ellen, illetve a középdöntő első találkozóján nem ugorhat medencébe, viszont vasárnap, a magyarok elleni mérkőzésen már ott lehet a vízben.

Granados a találkozó legvégén cserével végleges kiállítást kapott, neki csak a csoportküzdelmek utolsó meccsét, a hollandok elleni összecsapást kell kihagynia.

 

Vízilabda
2026.01.09. 13:50

Vízilabda Eb 2026 – Menetrend, eredmények

Január 10. és 25. között Szerbia fővárosában, Belgrádban rendezik a 2026-os férfi vízilabda Európa-bajnokságot, a nőké másnap kezdődik a portugáliai Funchalban és február 5-én zárul.

 

Dusan Mandics eltiltás férfi vízilabda Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Horvátország 11 góllal nyert Grúzia ellen a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
1 órája

Férfi vízi Eb: őrült meccsen győztek a szerbek a spanyolok ellen

Vízilabda
17 órája

Szécsi Zoltán: Nagyon jó mentalitású ez a magyar férfi vízilabda-válogatott

Vízilabda
19 órája

Férfi vízilabda Eb: francia győzelem a mieink csoportjában

Vízilabda
Tegnap, 15:15

Manhercz Krisztián: Érvényesítettük az akaratunkat

Vízilabda
Tegnap, 9:29

Századokra voltak csak a hollandok a bombameglepetéstől a szerbek ellen a vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.10. 21:55

Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Egyéb egyéni
2026.01.09. 13:52

Férfi vízilabda Eb: megfiatalított kerettel érkezik a mieink csoportellenfele

Vízilabda
2026.01.07. 09:30
Ezek is érdekelhetik