Férfi vízilabda Eb: a szerbek világsztárja a mieink ellen térhet vissza

A Ferencváros háromszoros olimpiai bajnoka hétfő este a címvédő spanyolok ellen megnyert csúcsrangadó harmadik negyedében lekönyökölte az elmúlt évben a világ legjobbjának megválasztott Alvaro Granadost, amiért csapata négyperces hátrányba is került.

Dusan Mandics a csoportkör zárófordulójában Izrael ellen, illetve a középdöntő első találkozóján nem ugorhat medencébe, viszont vasárnap, a magyarok elleni mérkőzésen már ott lehet a vízben.

Granados a találkozó legvégén cserével végleges kiállítást kapott, neki csak a csoportküzdelmek utolsó meccsét, a hollandok elleni összecsapást kell kihagynia.