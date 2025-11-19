Öt góllal nyert az FTC a Dunaújváros ellen a női vízilabda ob I-ben
Az FTC 16–11-re győzött a Dunaújváros vendégeként a női vízilabda ob I szerdai mérkőzésén.
NŐI OB I
7. FORDULÓ
Dunaújvárosi FVE–FTC-Telekom 11–16 (3–4, 3–4, 2–4, 3–4)
G: Kacimbri 4, Garda 3, Mahieu 2, Borsi, Horváth Brigitta, ill. Keszthelyi R. 6, Plevritu 4, Kuna 3, Leimeter, Ortiz, Szilágyi D.
Az állás: 1. FTC 21 pont (143–47), 2. UVSE 21 (126–62), 3. Eger 14, 4. BVSC 13, 5. Dunaújváros 12, 6. Győr 9, 7. III. Kerület 6 (82–126), 8. Szeged 6 (59–99), 9. Szentes 3, 10. KSI 0
