Női vízilabda ob I: a Győr legyőzte a Szentest, kikaptak a szegediek

A Győr és a Szentes csatája igazán kiélezett volt: az első negyedet a hazaiak, a másodikat a vendégek nyerték meg azonos eredménnyel. A harmadik játékrész 2–2 lett, így az utolsó negyedre maradt a döntés. A két csapat közti különbséget Lendvai Natasa góljai jelentették a hajrában.



A III. Kerület és a Szeged összecsapásán az utolsó negyednek szintén döntetlennel vágtak neki a felek, a forgatókönyv pedig ugyanaz volt: a hazaiak két góllal jobbak voltak.

VÍZILABDA

NŐI OB I, 7. FORDULÓ

GYVSE-Uni Győr–Valdor-Szentes 11–9 (3–2, 2–3, 2–2, 4–2)

Gólszerző: Lendvai 3, Petik P., Szunabe 2-2, Burali, Koltay, Rádli, Szedlák, ill. Lengyel 3, Erdélyi, Varga V. 2-2, De Bue, Zöld

III. Kerületi TVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 12–10 (3–3, 4–5, 2–1, 3–1)

Gólszerző: Rajna, Ráski, Tóth F. 3-3, Boldizsár, Borsos, Szabó J., ill. Cuk 3, Felkai 2, Baksa B., Bocskai, Bódi, Mihály K., Tátrai Sz.

Az állás: 1. UVSE 21 pont (7 mérkőzés), 2. FTC 18 (6), 3. Eger 14 (7), 4. BVSC 13 (7), 5. Dunaújváros 12 (6), 6. Győr 9 (7), 7. Szeged 6 (59–99, 7), 8. III. Kerület 6 (82–126, 7), 9. Szentes 3 (7), 10. KSI 0 (7)