Férfi vízilabda ob I: másodszor nyert az UVSE

2025.11.15. 13:50
Másodszor nyert az UVSE (Fotó: Balogh László, archív)
férfi vízilabda férfi vízilabda ob I KSI UVSE
Az UVSE 15–10-re nyert a KSI SE vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati játéknapján.

 

Gál Máté négy góllal járult hozzá csapata szezonbeli második sikeréhez. A továbbra is nyeretlen, sereghajtó hazaiaknál Csendes Roland háromszor volt eredményes.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
7. FORDULÓ
KSI SE–UVSE 10–15 (2–1, 2–4, 2–6, 4–4)
Budapest, Komjádi uszoda, 80 néző. Vezette: Kovács Cs. T., ifj. Kenéz Gy. 
KSI: FEJES – Turán 1, Rabb, Kovács M. 1, Fiedler 2, CSENDES 3, Rácz R. Csere: Dámosy (kapus), Végső, Rácz D., Szűcs L., FÜLÖP D. 2, Czirok 1, Balogh D. Edző: Horváth János
UVSE: CSISZER – MAKARENKO 2, HEGEDŰS CS. 2, Gidófalvy, Fülöp B. 1, Kovács K. 1, BESENYEI 2. Csere: Király (kapus), Korbán, Kovács L. 1, GÁL M. 4, Budai, Hegedűs Z. 1, Szabó Á. 1. Edző: Vincze Balázs
Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 9/2
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1
Gól – kettős emberelőnyből: –, ill. 1/1
Kipontozódott: Korbán (15. p.), Besenyei (30. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth János: – Megérdemelten győzött az UVSE. A sérülések, betegségek miatt abban sem voltam biztos, hogy ki tudunk állni a mérkőzésre, ezért nem foglalkoztathat az eredmény. Két negyedig szoros volt a meccs, utána elfogadhatatlan egyéni hibákat követtünk el.
Vincze Balázs: – A harmadik negyedben sikerült leküzdenünk a mérkőzés tétjével járó stresszfaktort. Ifjúsági korú játékosaink lendületet hoztak a játékunkba, ennek köszönhetően tudtunk ellépni a szintén fiatalokkal felálló KSI-től, amely két negyedig kiválóan teljesített.

KÉSŐBB
17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–VasasPlaket
17.00: Kaposvári VK–FTC-Telekom Waterpolo
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–One Eger
19.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Szolnoki Dózsa (Tv: M4 Sport+)

 
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

GY

HGY

HV

V

L–K    

Gk

P

  1. FTC

6

6

147–  46

+101

18

  2. BVSC

6

6

113–  62

+51

18

  3. Vasas

6

6

98–  69

+29

18

  4. Honvéd

6

6

86–  64

+22

18

  5. Szolnok

6

4

1

1

91–  66

+25

15

  6. Szeged

6

3

1

2

81–  81

0

11

  7. OSC

6

3

3

78–  69

+9

9

  8. Eger

6

2

1

3

71–  90

–19

8

  9. Debrecen

6

2

1

3

71–  88

–17

7

10. UVSE

7

2

5

78–112

–34

6

11. Kaposvár

6

1

5

84–107

–23

1

12. Miskolc

6

6

58–  98

–40

0

13. Szentes

6

6

60–102

–42

0

14. KSI

7

7

61–123

–62

0

 

 

