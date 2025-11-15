Férfi vízilabda ob I: másodszor nyert az UVSE

Gál Máté négy góllal járult hozzá csapata szezonbeli második sikeréhez. A továbbra is nyeretlen, sereghajtó hazaiaknál Csendes Roland háromszor volt eredményes.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

7. FORDULÓ

KSI SE–UVSE 10–15 (2–1, 2–4, 2–6, 4–4)

Budapest, Komjádi uszoda, 80 néző. Vezette: Kovács Cs. T., ifj. Kenéz Gy.

KSI: FEJES – Turán 1, Rabb, Kovács M. 1, Fiedler 2, CSENDES 3, Rácz R. Csere: Dámosy (kapus), Végső, Rácz D., Szűcs L., FÜLÖP D. 2, Czirok 1, Balogh D. Edző: Horváth János

UVSE: CSISZER – MAKARENKO 2, HEGEDŰS CS. 2, Gidófalvy, Fülöp B. 1, Kovács K. 1, BESENYEI 2. Csere: Király (kapus), Korbán, Kovács L. 1, GÁL M. 4, Budai, Hegedűs Z. 1, Szabó Á. 1. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 9/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Gól – kettős emberelőnyből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Korbán (15. p.), Besenyei (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth János: – Megérdemelten győzött az UVSE. A sérülések, betegségek miatt abban sem voltam biztos, hogy ki tudunk állni a mérkőzésre, ezért nem foglalkoztathat az eredmény. Két negyedig szoros volt a meccs, utána elfogadhatatlan egyéni hibákat követtünk el.

Vincze Balázs: – A harmadik negyedben sikerült leküzdenünk a mérkőzés tétjével járó stresszfaktort. Ifjúsági korú játékosaink lendületet hoztak a játékunkba, ennek köszönhetően tudtunk ellépni a szintén fiatalokkal felálló KSI-től, amely két negyedig kiválóan teljesített.

