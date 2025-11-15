Férfi vízilabda ob I: másodszor nyert az UVSE

Gál Máté négy góllal járult hozzá csapata szezonbeli második sikeréhez. A továbbra is nyeretlen, sereghajtó hazaiaknál Csendes Roland háromszor volt eredményes.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
7. FORDULÓ
KSI SE–UVSE 10–15 (2–1, 2–4, 2–6, 4–4)
Budapest, Komjádi uszoda, 80 néző. Vezette: Kovács Cs. T., ifj. Kenéz Gy.
KSI: FEJES – Turán 1, Rabb, Kovács M. 1, Fiedler 2, CSENDES 3, Rácz R. Csere: Dámosy (kapus), Végső, Rácz D., Szűcs L., FÜLÖP D. 2, Czirok 1, Balogh D. Edző: Horváth János
UVSE: CSISZER – MAKARENKO 2, HEGEDŰS CS. 2, Gidófalvy, Fülöp B. 1, Kovács K. 1, BESENYEI 2. Csere: Király (kapus), Korbán, Kovács L. 1, GÁL M. 4, Budai, Hegedűs Z. 1, Szabó Á. 1. Edző: Vincze Balázs
Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 9/2
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1
Gól – kettős emberelőnyből: –, ill. 1/1
Kipontozódott: Korbán (15. p.), Besenyei (30. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth János: – Megérdemelten győzött az UVSE. A sérülések, betegségek miatt abban sem voltam biztos, hogy ki tudunk állni a mérkőzésre, ezért nem foglalkoztathat az eredmény. Két negyedig szoros volt a meccs, utána elfogadhatatlan egyéni hibákat követtünk el.
Vincze Balázs: – A harmadik negyedben sikerült leküzdenünk a mérkőzés tétjével járó stresszfaktort. Ifjúsági korú játékosaink lendületet hoztak a játékunkba, ennek köszönhetően tudtunk ellépni a szintén fiatalokkal felálló KSI-től, amely két negyedig kiválóan teljesített.
KÉSŐBB
17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–VasasPlaket
17.00: Kaposvári VK–FTC-Telekom Waterpolo
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–One Eger
19.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Szolnoki Dózsa (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. FTC
6
6
–
–
–
147– 46
+101
18
|2. BVSC
6
6
–
–
–
113– 62
+51
18
|3. Vasas
6
6
–
–
–
98– 69
+29
18
|4. Honvéd
6
6
–
–
–
86– 64
+22
18
|5. Szolnok
6
4
1
1
–
91– 66
+25
15
|6. Szeged
6
3
1
–
2
81– 81
0
11
|7. OSC
6
3
–
–
3
78– 69
+9
9
|8. Eger
6
2
1
–
3
71– 90
–19
8
|9. Debrecen
6
2
–
1
3
71– 88
–17
7
|10. UVSE
7
2
–
–
5
78–112
–34
6
|11. Kaposvár
6
–
–
1
5
84–107
–23
1
|12. Miskolc
6
–
–
–
6
58– 98
–40
0
|13. Szentes
6
–
–
–
6
60–102
–42
0
|14. KSI
7
–
–
–
7
61–123
–62
0