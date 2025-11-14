Az UVSE egy góllal megnyerte az Eger elleni rangadót a női vízilabda ob I-ben

VÍZILABDA

Mol ob I, nők

One Eger–UVSE Helia-D 10–11 (1–3, 3–3, 2–4, 4–1)

G: Kenéz K. 3, Czigány, Török D. 2-2, Owen, Urbin, Weston, ill. Alaksza, Faragó K., Tiba 2-2, Aubéli, Fekete F., Hajdú K., Mácsai, Peresztegi-Nagy.

BVSC-Manna ABC–KSI SE 15–8 (4–3, 4–1, 4–3, 3–1)

G: Dömsödi Dalma 4, Mucsy 3, Gorter, Pőcze 2-2, Bereczki, Dobi, Lendvay, Tóth F., ill. Kemény A. 4, Binder 2, Dimitrovics, Kenderes.

Az állás: 1. UVSE 21 pont (7 mérk.), 2. Ferencváros 18 (6), 3. Eger 14 (7), 4. BVSC-Manna ABC 13 (7), 5. Dunaújváros 12 (6), 6. Győr 6 (63–72, 6), 7. Szeged 6 (49–87, 6), 8. Szentes 3 (46–91, 3), 9. III. Kerületi TVE 3 (70–116, 6), 10. KSI SE 0 (7)