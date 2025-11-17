Vízilabda: az ob I-ben is főszerepet vállalnak az UVSE fiataljai

A férfi vízilabda ob I alapszakaszának legutóbbi, 7. fordulójában az UVSE 15–10-re nyert a KSI vendégeként, ezzel megszerezte második győzelmét a bajnokságban – a sportiskolások továbbra is nyeretlenek az élvonalban.

A két kiváló nevelőegyesület felnőtt első osztályú összecsapásán az egyébként is alacsony átlagéletkorú mezőnyben főszerepet játszottak az utánpótláskorúak.

Az UVSE egyik nyerőemberének a 17 éves Gál Máté bizonyult, aki a meccs legeredményesebbjeként négy góllal járult hozzá a sikerhez.

A KSI-t irányító Horváth János elmondta, hogy a mérkőzés előtti napon még nem igazán tudta, hogy kikre számíthat a találkozón, ugyanis a csapatot sérülések és betegségek sújtják, továbbá szalagavatón is érintettek a fiatalok. Ezzel együtt a felforgatott KSI két negyedig jól tartotta magát. A tabellán tizedik UVSE vezetőedzője, Vincze Balázs a lilák korosztályos bajnokságban is játszó ígéreteit méltatta. A négygólos Gál Máté mellett Szabó Ákos és Kovács Levente szerepelt ifjúsági bajnokságban is érdekelt játékosként, Király Csaba serdülőként volt a vízben.

„A félidő után szerencsére az ifjúsági korú játékosaink olyan lendületet és áttörést hoztak, amellyel el tudtunk lépni a KSI-től, és sikerült győznük. Két viszonylag fiatal csapatról van szó, és

nagyon örülök, hogy a különbséget az ifjúsági korú játékosaink jelentették ezen a mérkőzésen.

A 17 éves Gál Máté remek hétvégét zárt: az ob I-ben és az ifi bajnokságban is az UVSE legeredményesebb játékosa volt Fotó: Szaka József

Vincze Balázs egyébként ebben az évadban eddig tizenegy olyan játékosnak szavazott kisebb-nagyobb bizalmat az ob I-ben, aki még a korosztályos bajnokságban is szerepel. Az UVSE ifjúsági csapata közben kiváló szezont fut, és

az alapszakaszban eddig mind a tizenkét meccsét megnyerve, egyedüli százszalékos gárdaként áll az első helyen.

A vasárnapi fordulóban az éllovas a BVSC-Zugló vendégeként folytatta jó sorozatát, és nyert 17–12-re. Az UVSE-ben ezúttal is Gál Máté volt a legeredményesebb, három gólt szerzett.

„Sikerült nagyon extra, szerencsés gólokat lőni, amelyekkel elléptünk a BVSC-től – értékelt a klubhonlapon Szentesi Ádám vezetőedző. – Azt is hozzáteszem, hogy hatalmas helyzeteket hagytunk ki, úgyhogy valahol kiegyenlítette ez a kettő egymást. A tizenegy kapott gól ellenére nem ment rosszul a védekezés, kellő taktikai fegyelem mellett sikerült extra szereléseket is belevinni a játékba. Örülünk nagyon, megyünk tovább.”

(Kiemelt fotó: Szaka József)