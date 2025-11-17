Nemzeti Sportrádió

Egy helyen és időben rendezik meg a férfi és a női vízilabda BL négyes döntőjét

Vágólapra másolva!
2025.11.17. 11:17
Fotó: Imago Images
Címkék
vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája férfi vízilabda Bajnokok Ligája LEN
Jövő júniusban, a sorozat történetében először, egy helyen és egy időben rendezik meg a férfi és a női vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét.

Az európai szövetség hétfői közleményéből kiderül, hogy a fináléra június 10. és 13. között Máltán kerül sor, előbb a nőknél, majd a férfiaknál avatnak győztest.

A férfiaknál a legutóbbi két kiírásban már a miniállam volt a házigazda, mind a két viadal az FTC-Telekom Waterpolo sikerével ért véget. A Ferencváros így a mostani szezon végén a legrangosabb európai kupasorozat történetének harmadik csapata lehet, mely triplázni tud.

A négynapos esemény június 10-én a nők elődöntőjével kezdődik, másnap a férfi mérkőzésekre kerül sor, június 12-én a női, egy nappal később pedig férfi éremcsatákra kerül sor.

 

vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája férfi vízilabda Bajnokok Ligája LEN
Legfrissebb hírek

LA 2028: változik, de még nem végleges a vízilabdatornák lebonyolítása

Vízilabda
2025.11.13. 14:49

Az FTC 41 gólos meccsen szerezte meg harmadik győzelmét a férfi vízilabda BL-ben

Vízilabda
2025.11.12. 22:05

A Mladost ellen sem tudott pontot szerezni a Vasas a férfi vízilabda BL-ben

Vízilabda
2025.11.11. 21:45

Vízilabda: a férfi ob I élcsapataiban is feltűnik az utánpótlás

Utánpótlássport
2025.11.11. 19:52

Az UVSE három góllal kikapott Pireuszban a női vízilabda BL-ben

Vízilabda
2025.11.08. 19:01

Gólzáporos meccsen győzött a Dunaújváros a női vízilabda BL-ben

Vízilabda
2025.11.07. 20:39

„Végre valaki ezt is kiemeli!” – Kásás Tamás leült beszélgetni egy fiatal tehetséggel, aki példaképének tartja

Vízilabda
2025.11.07. 18:07

Megvan, melyik csapatsportban térhetnek vissza elsőként az oroszok

Vízilabda
2025.11.05. 18:55
Ezek is érdekelhetik