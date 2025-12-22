Vízilabda: hét fővárosi és öt vidéki egyesület a fiúk felsőházában

Decemberben befejeződtek a korosztályos bajnokságok alapszakaszai a fiú vízilabda-bajnokságokban. A versenykiírás szerint az alapszakaszban résztvevő 16 csapat egyfordulós körmérkőzést játszott egymással, majd a felsőházban a legjobb 12 klub folytatja a küzdelmeket. A felső- és az alsóház mezőnye a három országos bajnoki korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) összevont eredménye alapján lett kialakítva.

A felsőházba hét budapesti és öt vidéki egyesület jutott be.

A fővárosból a Budapesti Honvéd, az FTC, a BVSC, a KSI, a Semmelweis OSC, az UVSE és a Vasas gárdái folytathatják a küzdelmeket a legjobbak között, vidékről a Szeged, a Pécs, a Szolnok, a Szentes és az Eger fiataljai kerültek a top 12-be.

Az UVSE azt a bravúr hajtotta végre az alapszakaszban, hogy mindhárom korosztályban az első helyen zárt.

„Büszkék vagyunk a fiúkra, de tudjuk, hogy ebben a bajnoki idényben még csak az út elején járunk, ezért nem szabad hátradőlnie senkinek sem – mondta az alapszakasz lezárultát követően honlapunknak Vincze Balázs, az UVSE férfiszakágának szakmai igazgatója. – Ezzel együtt nyugtázhatjuk, hogy megfelelő úton járunk a különösen reményteli 2008-as, 2009-es, 2010-es meg 2011-es korosztályokkal, és természetesen jó érzés ilyen eredmények után elmenni a karácsonyi szünetre. Tavaly a hat korosztályos országos bajnokságból ötöt az UVSE nyert: a lányok mindhárom aranyérmet megszerezték, a fiúk a gyermekek és a serdülők között lettek elsők. A lányok is remekül teljesítenek ebben a szezonban is, így remélem, hogy ezt az évadot is hasonló eredményekkel zárjuk.”

Az UVSE serdülőcsapata is alapszakasz-győztestként lép tovább Fotó: Szaka József

A bajnokságok egyenes kieséses lebonyolítású, háromnapos nyolcas döntőkkel érnek véget. Az ifjúsági bajnokságban az FTC, a serdülők és a gyermekek között az UVSE vágott neki az idénynek címvédőként.

Legutóbb a nyolcas döntőkbe összességében hét különböző egyesület jutott be.

A KSI mindhárom korosztályban a négy között volt, a Szolnok pedig az egyetlen vidéki klubként játszhatott elődöntőt, majd bronzmeccset.

(Kiemelt fotó: Szaka József)