NEMZETI SPORT ONLINE – FACEBOOK



A NEMZET ARANYAI-NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a N.S. MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120-128. a továbbiakban: Társaság/ Szervező).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK



A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.



A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. NYEREMÉNYEK

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

egy darab vízilabda, amelyen az alábbi játékosok aláírása szerepel: Kemény Dénes, Benedek Tibor, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Biros Péter, Molnár Tamás, Szécsi Zoltán, Fodor Rajmund, Vári Attila, Madaras Norbert, Varga Tamás, Steinmetz Barna, Gergely István, Kósz Zoltán, Märcz Tamás, Varga Zsolt, Székely Bulcsú, Varga Dániel, Varga Dénes, Kis Gábor, Steinmetz Ádám, Hosnyánszky Norbert

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA



A Játék 2025. december 17-én, 18 órakor kezdődik, és 2025. december 19-én, 18:00 óráig tart.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Nemzeti Sport Facebook-oldalán található bejegyzéshez a posztszövegben kért módon szóljon hozzá. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad komment formájában. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes választ fogad el.

5.2. Sorsolás

Sorsolás időpontja: 2025. december 19., 18:30, a sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

5.3. A nyertesek értesítése, a nyeremény átadása

A nyertesekkel a Szervező a Facebook-oldalon felveszi a kapcsolatot, és írásban egyeztetik az Nyeremény átvételét. A kapcsolatfelvételt és az egyeztetést követően a Játékos személyesen (vagy Meghatalmazással) kell, hogy közreműködjön a Nyeremény átvételét illetően. A Nyereményt a játékos az általa megadott email címre küldött elektronikus levélben kapja kézhez, a Nyeremény átvételéről készült jegyzőkönyvvel együtt.

Amennyiben a nyertessel legkésőbb 2025. december 20., 18:30 óráig nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos hibájából meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.4. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

a sorsolás eredményéről történő értesítésre 1 napon belül nem válaszol;

bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja; ha a nyertességet eredményező válaszadással bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;

jelen Szabályzat bármely pontját megsérti

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha a játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta, az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

6. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. JOGFENNTARTÁS

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4. pontban megjelölt határidő (játék vége) előtt a játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Nyereményjáték meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő: N.S. MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120-128., cg.: 01-09-404379, adatvédelmi tisztviselő: ARB Privacy Kft.)

Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok köre: Facebook felhasználói név, Játékban való részvétellel kapcsolatos adatok, (időpont, komment, sorsolás eredménye), név.

Adatkezelés célja: Játékban való részvétel, Játék lebonyolítása, az eredmény dokumentálása, a nyertes értesítése a Facebook-profilján keresztül, majd a nyertes nevének közzététele az Adatkezelő Facebook-oldalán.

Adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az Adatkezelőnek a Játék népszerűsítéséhez és lebonyolításához fűződő jogos érdeke.

Érintett: Játékban résztvevő.

Adatok forrása: érintett.

Adatkezelés időtartama: a játék lezárását követő 1 hónap

A nyeremény átadásával kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok köre: Facebook felhasználónév, név, e-mail, nyeremény átvételének igazolásával kapcsolatos adatok.

Adatkezelés célja: a nyeremény átadása a nyertes részére, illetve az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az Adatkezelőnek a Játék lebonyolításához és az nyeremény átadásához fűződő jogos érdeke.

Érintett: nyertes.

Adatok forrása: részben érintett, részben az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: a nyeremény átadását követő 5 év, tekintettel a polgári jogi igények elévülésére.

Adózással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok köre: név, cím, adóazonosító jel, Játékban való részvétel adatai.

Adatkezelés célja: a nyeremény adójogi elszámolása.

Adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bek. c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § rendelkezésére.

Érintett: nyertes.

Adatok forrása: az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti 8 év.

A Facebook Ireland közös adatkezelő a folyamatban (adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/privacy/policy/)

Érintetti jogok

Az érintetti jogokkal kapcsolatos további információk az Adatkezelő weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak.

9. KAPCSOLAT

​​A Játékkal kapcsolatban érdeklődni a Nemzeti Sport hivatalos Facebook-oldalán, üzenetben lehet.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a https://www.nemzetisport.hu oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét a Meta Platforms, Inc. és a Meta Platforms Ireland Limited-et (Merrion Road, Ballsbridge, Dublin D04 X2K5, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játékszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

Kelt: Budapest, 2025. december 17.