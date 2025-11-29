Női vízilabda BL: fölényes ferencvárosi siker Németországban, nyert az UVSE is

A zöld-fehér együttesből hárman is három találattal zártak. A gárdának ez volt a második sikere egy hosszabbításos vereség mellett, és továbbra is továbbjutó helyen áll.

A csoportok első két helyezettje kerül a negyeddöntőbe.

Csak az első negyed volt szoros, utána az újpesti együttes hengerelt.

Az UVSE a csoportkör félidejében két győzelemmel és egy vereséggel áll, korábban legyőzte a Dunaújvárost és kikapott a görög Olimpiakosztól.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-csoport

Spandau Berlin (német)–FTC-Telekom Waterpolo 8–21 (1–6, 3–2, 2–6, 2–7)

A-csoport

Alimosz NAC Betsson (görög)–UVSE Helia-D 4–14 (3–2, 0–4, 0–4, 1–4)

Később

17.30: Olympiakosz (görög)–Dunaújvárosi FVE