El: Ferencvárosi TC–Rangers FC

2025.12.11. 18:34
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Rangers Fradi Rangers FC Glasgow Rangers Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában az idáig veretlen Ferencváros az eddig mindössze egy pontot szerző Rangerst fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, O'Dowda – Yusuf, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
RANGERS: Butland – Tavernier, Fernandez, Djiga, Aarons – Barron, Raskin – Danilo, Meghoma, Gassama – Miovszki. Vezetőedző: Danny Röhl

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

A Rangers edzője tudja, több vereség nem fér bele

„Sajnos a Ferencváros ellen sem számíthatok több játékosomra, de megpróbáljuk kezelni a helyzetet.”

Alex Ferguson tanácsát egy életre megfogadta Robbie Keane

„Eddig jó teljesítményt nyújtunk Európában, nehéz ellenfeleket győztünk le, ezen az úton kell tovább haladnunk.”

Keresztes Krisztián segített a Fradinak a Rangers elleni meccs előtt

„Látom a gyengeségeiket, ezeket a videoelemzőnek is elmondtam. A széleken mögéjük lehet kerülni gyors támadókkal, legalábbis nekünk sikerült.”

Húsz éve nem voltak ilyen dühösek a Rangers szurkolói

Újabb lépést tehet a tizenhat közé vezető úton a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában.

 

 

