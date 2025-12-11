El: Ferencvárosi TC–Rangers FC

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában az idáig veretlen Ferencváros az eddig mindössze egy pontot szerző Rangerst fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, O'Dowda – Yusuf, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
RANGERS: Butland – Tavernier, Fernandez, Djiga, Aarons – Barron, Raskin – Danilo, Meghoma, Gassama – Miovszki. Vezetőedző: Danny Röhl
