A Ferencváros és a Dunaújváros jutott be a döntőbe a női vízilabda Magyar Kupában

Tiba góljával ismét az UVSE vezetett kettővel, de az FTC két emberelőnyt kihasználva, Vályi Vanda és Eleftheria Plevritu találataival ismét visszajött. Elképesztő jelenetek következtek: Szilágyi ellen ötméterest fújtak, Neszmély kivédte Tiba büntetőjét, labdát szerzett az FTC, de kontrát fújtak ellene, Hajdú Kata pedig félig üres kapuba lőtt. Mácsai Eszter góljával megint plusz kettő volt az UVSE-nek, ám Leimeter és Szilágyi találataival negyedszer is egyenlített az FTC. A harmadik negyed vége előtt Hajdú szabálytalankodott Beatriz Ortiz ellen, Gurisatti jó ötméteresével először vezetett az FTC – egy percen belül hármat lőtt.

A záró szakasz ráúszását másodszor is el kellett végezni, mert nem ereszkedett le a labdatartó kosár a medence közepén – Keszthelyi is összehozott egy ötméterest, Mácsai értékesítette, de a túloldalon Keszthelyi góllal javított, majd egy végletekig kijátszott támadás után megint ő szerzett gólt: már az FTC vezetett kettővel. Az utolsó negyedben rengeteget hárító Neszmély ellen is fújtak egy büntetőt, Hajdú volt eredményes, azonban Plevritu távoli bombája, majd Vályi találata eldöntötte a párharcot. A 2022-ben kupagyőztes FTC ezzel sorozatban negyedszer döntős, míg az elmúlt két év bajnokának ezúttal marad a bronzmérkőzés.

A Dunaújváros lesz a Fradi ellenfele a döntőben A nyolcszoros kupagyőztes DFVE és a házigazda zuglóiak sokáig fej fej mellett haladtak, de a hajrát a Fejér vármegyeiek bírták jobban. A Dunaújváros, amelyből a görög Effroszini Kacimpri négyszer volt eredményes, 2021 után jutott ismét a fináléba. (MTI)

NŐI VÍZILABDA MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (LAKY KÁROLY USZODA)

Elődöntő

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 12–9 (1–2, 2–2, 5–3, 4–2)

Laky uszoda, 350 néző. V: Sajben, Petik A.

FTC: NESZMÉLY – Gurisatti 1, Máté Zs., Ortiz, KESZTHELYI 3, Farkas T., Leimeter 1. Csere: VÁLYI V. 2, E. Plevritu 2, De Vries, SZILÁGYI D. 3, Hertzka, Szalkai. Edző: Matajsz Márk

UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Fekete F. 1, HAJDÚ K. 3, Peresztegi-Nagy, AUBÉLI 2, Faragó K., Tiba 1. Csere: Baksa V., Mácsai 2, Ármai, Alaksza, Hetzl, Golopencza N. Edző: Benczur Márton

Emberelőny-kihasználás: 8/3, ill. 10/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2

Kipontozódott: Ármai (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Matajsz Márk: – Megilletődötten kezdtünk, az UVSE nagyon jól védekezett, de utána jöttek a gólok akcióból, lefordulásból. Sztárcsapatnak vagyunk kikiáltva, amivel nem értek egyet – nagyon jó játékosaink vannak, de ők is emberek, törékenyek, hibázhatnak. Kicsivel jobbak voltunk.

Benczur Márton: – Csak a legjobbakat tudom mondani a lányokról, büszke vagyok rájuk. Mindenben fejlődtünk az egymás elleni bajnoki óta, nagyszerű mérkőzést játszottunk, a harmadik negyedig jobbak is voltunk. Megyünk tovább, szeretnénk megszerezni a bronzérmet.

Dunaújvárosi FVE–BVSC-Manna ABC 14–12 (2–2, 4–4, 4–3, 4–3)

Laky uszoda, 300 néző. V: Kollár, Tordai

DFVE: KAKAS – SZABÓ N. 3, Sümegi, GARDA 3, Mahieu, Horváth B. 1, Borsi 1. Csere: Karancsi, KACIMBRI 4, Milicsevics 2, Pál, Jonkl. Edző: Sike József

BVSC: Schmuck – LENDVAY 4, Gorter 1, Pőcze, DÖMSÖDI DALMA 1, DOBI 3, Mucsy 2. Csere: Dobos, Tóth Fruzsina 1, Nagy L., Bereczki, Kiss E. Edző: Béres Gergely

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 9/3

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Horváth B. (16. p.), Kacimbri (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Sike József: – Az októberi bajnokin kikaptunk a BVSC-től, de azóta rendeztük a sorainkat, felívelő pályára kerültünk. Erős lövőink és jó centereink vannak, mentálisan is rendben voltak a lányok. A fővárosi csapatok között megvédtük a vidék becsületét.

Béres Gergely: – Jó, parázs mérkőzést játszottunk, nüanszok döntöttek a Dunaújváros javára, viszont kihasználták a hibáinkat, úgy gondolom, ez jelentette a fő különbséget. Szerettünk volna többet lefordulni, de alapvetően nem volt gond a támadásainkkal, sok fórt harcoltunk ki, akciógólokat lőttünk.