Férfi vízi BL: jól kezdett az FTC, és győzött a Brescia ellen idegenben

Nemcsak a Bresciára, hanem a Mompiano uszoda sajátos légkörére is fel kellett készülnie a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában címvédő Ferencvárosnak. A C-csoport szerda esti rangadóján amolyan oroszlánbarlangban ugrottak vízbe a zöld-fehérek, az olasz szurkolók a saját csapatukat és az ellenfelet is igyekeztek az őrületbe kergetni. Csakhogy Nyéki Balázs együttese már látott egy s mást, vagyis egy pillanatig sem hagyta magát kizökkenteni: védekezésben fegyelmezett, támadásban lendületes játékkal kezdett.

Miközben az olasz centerek az ítélet reményében rendíthetetlenül birkóztak a magyar bekkekkel, Vismeg Zsombor megnyitotta a gólcsapot, majd Sztilianosz Argiropulosz percei következtek, a bal és a jobb felsőt is kinézte magának. Az utóbbit szabaddobásból lőtte, aztán a műfajban szintén jeleskedő Vigvári Vendel villant meg, négy nullánál időt kértek a hazaiak. A ferencvárosi védekezést dicsérte, hogy mire felértek, már lőniük kellett, vagyis többnyire távolról, szorult helyzetből próbálkoztak. Azért Filippo Ferrero dudaszós, kapufás ejtése nem volt csúnya, de így is 5–2-re vezetett az FTC, amely a játék minden elemében jobb volt riválisánál.

Az olaszokat irányító Alessandro Bovo nem is volt elégedett a látottakkal, a parton térdelve igyekezett felrázni csapatát – hatásos volt az eligazítás, gyors gól után kivédekezett emberhátrány következett. A közönség már ezt is úgy ünnepelte, mintha kedvenceik legyőzték volna a címvédőt, a szpíker felváltva kiabált és énekelt, eközben a Super Mario videójáték zenéje bömbölt… A kőkemény bresciai szorosra Manhercz Krisztián találta meg az ellenszert, majd kisvártatva öt a négy ellen lőtt gólt, merthogy az ellenfél játékstílusából adódóan futószalagon jöttek az ítéletek.

Amikor megúszásból meglepték a Ferencvárost az olaszok, válaszul Miguel De Toro akcióból pattintott a kapuba, három-négy gólon billegett a különbség. Ha valaki azt gondolta, hogy az 5–5-ös második negyed után elfogyott a nagy lövők puskapora, tévedett: a harmadik szakaszt 7–6-ra nyerte meg az FTC. Az adok-kapok játék sajátja, hogy a rivális is becsülettel próbálkozott, Vigvári Vendelen ugyanakkor semmi sem múlott, góljai mellett csattanós blokkokkal jelentkezett. Amikor az ítéletek után forrt a víz, Fekete Gergő második centerként lehűtötte a kedélyeket, a végjátékra nem maradtak izgalmak.

A legkevésbé sem bántuk: a magyar bajnok végig vezetve 21–17-re nyert, így két forduló után egyedüli hibátlan csapatként vezeti kvartettjét.

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Brescia (olasz)–FTC-Telekom 17–21 (2–5, 5–5, 6–7, 4–4)

Brescia, 600 néző. V: Rakovics (szerb), De Jong (holland)

BRESCIA: Baggi – POPADICS 3, Alesiani 1, FERRERO 4, Gianazza, DOLCE 4, Viskovic 1. Csere: Casanova, Lodi, Del Basso 2, Guerrato 1, Balzarini 1, Giri. Edző: Alessandro Bovo

FTC: Vogel Soma – VIGVÁRI VENDEL 2, Jansik Sz., Di Somma 1, De Toro 1, Vismeg Zs. 1, Vámos 1. Csere: Szakonyi (kapus), MANHERCZ K. 3, Nagy Ákos 1, ARGIROPULOSZ 7, FEKETE G. 4, Haverkampf, Varga V. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 10/7, ill. 13/6

Kettős emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. –

Hármas emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Varga V. (14. p.), Jansik Sz. (19. p.), Alesiani (23. p.)