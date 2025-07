A férfi vízilabdatorna programja

A FÉRFI VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

Július 12., szombat

3.00: Szerbia–Dél-Afrika

14.45: Románia–Olaszország

Július 14., hétfő

4.35: Dél-Afrika–Románia

14.45: Olaszország–Szerbia

Július 16., szerda

7.45: Olaszország–Dél-Afrika

10.00: Szerbia–Románia

B-CSOPORT

Július 12., szombat

10.00: Spanyolország–Japán

11.35: Magyarország–Ausztrália

Július 14., hétfő

7.45: Japán–Magyarország

10.00: Ausztrália–Spanyolország

Július 16., szerda

4.35: Ausztrália–Japán

14.45: Spanyolország–Magyarország



C-CSOPORT

Július 12., szombat

4.35: Kanada–Egyesült Államok

7.45: Brazília–Szingapúr

Július 14., hétfő

3.00: Egyesült Államok–Brazília

13.10: Szingapúr–Kanada

Július 16., szerda

3.00: Kanada–Brazília

13.10: Szingapúr–Egyesült Államok



D-CSOPORT

Július 12., szombat

6.10: Kína–Horvátország

13.10: Montenegró–Görögország

Július 14., hétfő

6.10: Görögország–Kína

11.35: Horvátország–Montenegró

Július 16., szerda

6.10: Kína–Montenegró

11.35: Görögország–Horvátország



EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

Július 18., péntek

A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT

10.00: A2–B3

11.35: A3–B2

13.10: C2–D3

14.45: C3–D2

A 13–16. HELYÉRT

3.00: A4–B4

4.35: C4–D4

Július 20., vasárnap

NEGYEDDÖNTŐ

10.00: A1–C2/D3 győztese

11.35: B1–C3/D2 győztese

13.10: C1–A2/B3 győztese

14.45: D1–A3/B2 győztese

A 9–12. HELYÉRT

6.10: A2/B3 vesztese–C2/D3 vesztese

7.45:A3/B2 vesztese–C3/D2 vesztese

A 13. HELYÉRT

4.35: A4/B4 győztese–C4/D4 győztese

A 15. HELYÉRT

3.00: A4/B4 vesztese–C4/D4 vesztese

Július 22., kedd

ELŐDÖNTŐ

11.35: 1. ND. győztese–2. ND. győztese

15.35: 3. ND. győztese–4. ND. győztese

AZ 5–8. HELYÉRT

10.00: 1. ND. vesztese–2. ND. vesztese

14.00: 3. ND. vesztese–4. ND. vesztese

A 9. HELYÉRT

4.35: 1. M. győztese–2. M. győztese

A 11. HELYÉRT

3.00: 1. M. vesztese–2. M. vesztese

Július 24., csütörtök

15.35: DÖNTŐ

11.35: A 3. HELYÉRT

14.00: AZ 5. HELYÉRT

10.00: A 7. HELYÉRT

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Mizsei Márton (VasasPlaket)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille – Franciaország), Burián Gergely, Vigvári Vince (mindkettő Barceloneta – Spanyolország), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Vámos Márton, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC)

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

(A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot.)