Európai kézilabdaligák: Pénzes Laura hét góllal járult hozzá csapata továbbjutásához a Német Kupában

2025.08.24. 20:56
Pénzes Laura: hét villanás, hét gól (Fotó: Imago Images)
Pénzes Laura hét góllal járult hozzá a BSV Sachsen Zwickau 40–9-es győzelméhez az MSV Drezden otthonában a női kézilabda Német Kupa első fordulójának vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint a Lakatos Ritát másodedzőként foglalkoztató vendégcsapatban Szabó Laura egy góllal, Győri Barbara pedig három védéssel járult hozzá a nyolcaddöntőbe jutáshoz.

A Farkas Johannát sérülés miatt nélkülöző TuS Metzingen meglepetésre kétszeri hosszabbítás után 37–35-re kikapott a TG Nürtingen otthonában és kiesett. A junior világbajnok Suba Sárának egy védése volt a vendégeknél.

Papp Nikoletta egy gólt szerzett a CS Minaur Baia Mare csapatában, amely 32–24-re kikapott a Corona Brasov-tól a román szuperkupa bronzmérkőzésén.

 

