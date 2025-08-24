Európai kézilabdaligák: Pénzes Laura hét góllal járult hozzá csapata továbbjutásához a Német Kupában

A liga honlapja szerint a Lakatos Ritát másodedzőként foglalkoztató vendégcsapatban Szabó Laura egy góllal, Győri Barbara pedig három védéssel járult hozzá a nyolcaddöntőbe jutáshoz.

A Farkas Johannát sérülés miatt nélkülöző TuS Metzingen meglepetésre kétszeri hosszabbítás után 37–35-re kikapott a TG Nürtingen otthonában és kiesett. A junior világbajnok Suba Sárának egy védése volt a vendégeknél.

Papp Nikoletta egy gólt szerzett a CS Minaur Baia Mare csapatában, amely 32–24-re kikapott a Corona Brasov-tól a román szuperkupa bronzmérkőzésén.