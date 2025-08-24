Hétfői sportműsor: sorsolnak a Magyar Kupában, Newcastle–Liverpool a PL-ben

Hétfőn Vasas–Tiszakécske összecsapást rendeznek a labdarúgó NB II-ben, míg a Magyar Kupában kisorsolják a 3. forduló párosításait, az NB I-es és az NB II-es csapatok is bekapcsolódnak a küzdelmekbe. Az angol élvonalban a Liverpool FC a Newcastle United vendégeként lép pályára, Olaszországban megkezdi az új idényt az Internazionale és a La Ligában is két találkozót rendeznek. Folytatódik New Yorkban a teniszezők US Openje, ahogy a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny is. Továbbá lóverseny, röplabda, futsal és tollaslabda is a hétfői kiemelt programban.

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM MOL MAGYAR KUPA

18.00: a 3. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport) NB II

5. FORDULÓ

20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

20.45: Newcastle United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n! OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4) SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

19.25: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.25: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2) FUTSAL

NB I, férfiak

18.00: Debreceni EAC–PTE-PEAC

18.30: Berettyóújfalu–Újpest

18.30: Haladás–Nyíregyháza

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Kecskemét

20.30: H.O.P.E. Futsal–Nyírbátor TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

14.00: 3. szakasz (San Maurizio Canavese–Ceres, 134.6 km) (Tv: Eurosport1) KÉZILABDA

11.00: A MOL Esztergom női kézilabdaklub sajtótájékoztatója KOSÁRLABDA

14.00: a debreceni 3x3-as kosárlabda világversenyek sajtótájékoztatója LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1125 RÖPLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD

11.00: csoportmérkőzések TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, 18.00-tól Eurosport1) TOLLASLABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, PÁRIZS

9.00: 1. forduló (a 32 közé jutásért): Sándorházi Vivien–Hszü Ven Cse (tajvani), Kőrösi Ágnes–Vang Cse-ji (kínai) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseinek összefoglalója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: nyár végi focitrilógia a Puskásban – 20 évvel ezelőtt

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral és Virányi Zsolttal

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Tóth Dávid, a kajakosok és ifjabb Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós

17.00: Csodák csodája – Papp László, 1948, London

17.05: Milyen tervekkel várja az Esztergom női kézilabdacsapata az új idényt?

17.20: Nemzeti Sportkrónika

17.30: Beszélgetés Kiss Grétával, a Vasas válogatott röplabdázójával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: A férfi és női kézilabda NB I-es bajnoki rajt előtti esélylatolgatások, interjúk

20.00: Közvetítés a Vasas–Tiszakécske NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával