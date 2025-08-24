Hétfői sportműsor: sorsolnak a Magyar Kupában, Newcastle–Liverpool a PL-ben

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
18.00: a 3. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)
NB II
5. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
20.45: Newcastle United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
19.25: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.25: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)
FUTSAL
NB I, férfiak
18.00: Debreceni EAC–PTE-PEAC
18.30: Berettyóújfalu–Újpest
18.30: Haladás–Nyíregyháza
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Kecskemét
20.30: H.O.P.E. Futsal–Nyírbátor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
14.00: 3. szakasz (San Maurizio Canavese–Ceres, 134.6 km) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
11.00: A MOL Esztergom női kézilabdaklub sajtótájékoztatója
KOSÁRLABDA
14.00: a debreceni 3x3-as kosárlabda világversenyek sajtótájékoztatója
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1125
RÖPLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD
11.00: csoportmérkőzések
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, 18.00-tól Eurosport1)
TOLLASLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, PÁRIZS
9.00: 1. forduló (a 32 közé jutásért): Sándorházi Vivien–Hszü Ven Cse (tajvani), Kőrösi Ágnes–Vang Cse-ji (kínai)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseinek összefoglalója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: nyár végi focitrilógia a Puskásban – 20 évvel ezelőtt
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral és Virányi Zsolttal
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Tóth Dávid, a kajakosok és ifjabb Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.00: Csodák csodája – Papp László, 1948, London
17.05: Milyen tervekkel várja az Esztergom női kézilabdacsapata az új idényt?
17.20: Nemzeti Sportkrónika
17.30: Beszélgetés Kiss Grétával, a Vasas válogatott röplabdázójával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: A férfi és női kézilabda NB I-es bajnoki rajt előtti esélylatolgatások, interjúk
20.00: Közvetítés a Vasas–Tiszakécske NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával