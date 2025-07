A magyar férfi vízilabda-válogatott ötgólos győzelmet aratott Japán felett a vizes vb-n

VIZES VB, SZINGAPÚR

FÉRFI VÍZILABDA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

Magyarország–Japán 23–18 (5–5, 5–3, 5–3, 8–7)

KÉSŐBB

10.00: Ausztrália–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már a bemutatáshoz készülődtek a játékosok, amikor hirtelen leszakadt az ég Szingapúrban – úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. Aligha az időjárás riasztotta el a helyieket, errefelé ugyanis gyakori jelenség a monszuneső, sokkal inkább a hétfő kora délutáni kezdés volt az oka, hogy néhány magyar és japán szurkolót leszámítva az ürességtől kongott az uszoda.

Pedig látványosnak ígérkezett férfi vízilabda-válogatottunk második csoportmérkőzése a világbajnokságon, elvégre a mieinkhez hasonlóan a japánok is lendületesen játszanak, a gyors támadójátékra és a lefordulásokra építenek. No meg a szoros védekezésre: olykor még a kapus is embert fogott, ám tapasztalt centerünk, Kovács Péter azért feltalálta magát, az első negyedben két akciógólt vágott. Nyolc perc alatt ötöt lőttünk, de ötöt is kaptunk, vagyis éppen olyan adok-kapok játékkal kezdődött a találkozó, amire az ázsiaiak ellen számítani lehetett.

Többnyire a mieink álltak jobban, de nem tudtak ellépni: hátul egymást érték a kiállítások, a sajátos stílusban pólózó japán válogatott villámgyorsan használta ki a fórokat. Vigvári Vince nemkülönben, a második negyedben ő adta meg az alaphangot, majd Vámos Márton emelkedett ki a vízből és lőtt amolyan „vámosos” gólt. Többször is a kétgólos előnyért támadhatott a magyar válogatott, ehelyett rendszerint egyenlítettek a japánok, Inaba Juszuke után a másik nagy lövőjük, Vatanabe Taijo is hozzászólt a meccshez.

A második negyed derekán végre megtört a jég: Vismeg Zsombor és Nagy Ákos személyében két vb-újonc játszott össze, az utóbbi villanásával először vezettünk kettővel. A félidő végén még belefért egy újabb gólváltás, 10–8-nál szólalt meg a nagyszünetet jelző duda – támadásban ezúttal is olajozottan működött a gépezet, a védekezésünk viszont nehezebben állt össze, mint az ausztrálok ellen. Varga Zsolt ki is használta az öt percet, hogy részletesen elmagyarázza meglátásait a játékosoknak, az eligazítás hatása már a harmadik negyed elején érződött.

A japán centerek csak elvétve jutottak labdához a magyar bekkek szorításában, a szélsőknek éles szögből kellett próbálkozniuk. Az átmenetek is gördülékenyebbé váltak: a szemfüles Fekete Gergő belekapott a bejátszásba, Manhercz Krisztián megúszott a jobb szélen, majd a kapu közepébe pattintott, ekkor vezettünk először négy góllal. Inaba és Vatanabe továbbra is bátran és hatékonyan lőtt középről, de védekezésben már érződött a fáradtság a japánokon, Vismeg pedig azonnal kihasználta, amikor elváltották magukat.

Mizsei Márton ziccert védett, Angyal Dániel irgalmatlanul nagy gólt lőtt a záró negyed elején, ekkor már valószínűsíthető volt, hogy nem kell izgulnunk a végjátékban. Nem is kellett: Vámos kapufás gólja után Vismeg mesteri húzással jelentkezett, majd Burián Gergelyre mutatott, hogy megköszönje a passzt a feladónak. A győzelmünk nem forgott veszélyben, Varga Zsolt azonban olykor bosszankodott a kapott gólok miatt – kiváltképp, ha a japán center, Adacsi Szeija szerezte akcióból. Takata Micuru átlövése sem volt csúnya, de azonnal érkezett a válasz Jansik Szilárdtól, aki türelmesen elsüllyesztette az ellenfél cserekapusát.

A célnak megfelelt a mérkőzés: támadásban kidomborodtak az erősségeink, ugyanakkor bizonyos játékelemekben a hiányosságaink is megmutatkoztak, Varga Zsoltot alighanem ezek foglalkoztatják jobban. A magyar férfiválogatott 23–18-ra győzött Japán ellen, így két forduló után hat ponttal áll a B-csoportban – folytatás szerdán 14.45-kor a spanyolok elleni rangadóval.