Vízilabda: az 5-8. helyért folytatja az U18-as fiúválogatott az Eb-n

A Korényi Balázs vezette U18-as fiú vízilabda-válogatott péntek este a szerbekkel találkozott az elődöntőbe jutásért a romániai korosztályos Eb-n. Rendkívül szoros csatát hozott a negyeddöntő, ugyanis a meccs első felében a felek abszolúte fej fej mellett haladtak, így a félidőben 7–7 állt az eredményjelzőn. Majd ez a meccskép a folytatásban sem változott túlságosan, a szerbek egygólos előnyéről indult a negyedik negyed (9–10). A záró szakaszban aztán az ellenfél már többször is ellépett két góllal, de a mieinknek 12–12-nél aztán összejött az egyenlítés.

A végjátékot a szerbek bírták jobban, így a magyar csapat végül 14–13-ra vereséget szenvedett a legjobb négy közé kerülésért.

A mezőny legeredményesebbjeként Benedek Mór 7 gólig jutott.

Folytatás szombaton az 5-8. helyért.

U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NAGYVÁRAD

Negyeddöntő

Magyarország–Szerbia 13–14 (3–3, 4–4 2–3, 4–4)

Góllövők: Benedek 7, Paján 2, Cseh 2, Fiedler, Monostori

A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):

1. Dámosy Kristóf

2. Mohos Zsigmond

3. Divják Dejan

4. Csendes Roland

5. Cseh Maxim (csk.)

6. Kiss Csanád

7. Paján Bátor

8. Benedek Mór

9. Rabb Benedek

10. Imre Kolos

11. Fiedler Bence

12. Monostori Samu

13. Horváth Levente (kapus)

14. Bella Csanád

15. Jámbor Csaba

(Kiemelt képen: Cseh Maxim Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)