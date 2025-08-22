Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: az 5-8. helyért folytatja az U18-as fiúválogatott az Eb-n

2025.08.22. 19:57
Kiélezett meccsen a magyar válogatott egy góllal kikapott a szerbektől a nagyváradi U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

Korényi Balázs vezette U18-as fiú vízilabda-válogatott péntek este a szerbekkel találkozott az elődöntőbe jutásért a romániai korosztályos Eb-n. Rendkívül szoros csatát hozott a negyeddöntő, ugyanis a meccs első felében a felek abszolúte fej fej mellett haladtak, így a félidőben 7–7 állt az eredményjelzőn. Majd ez a meccskép a folytatásban sem változott túlságosan, a szerbek egygólos előnyéről indult a negyedik negyed (9–10). A záró szakaszban aztán az ellenfél már többször is ellépett két góllal, de a mieinknek 12–12-nél aztán összejött az egyenlítés.

A végjátékot a szerbek bírták jobban, így a magyar csapat végül 14–13-ra vereséget szenvedett a legjobb négy közé kerülésért.

A mezőny legeredményesebbjeként Benedek Mór 7 gólig jutott.

Folytatás szombaton az 5-8. helyért.

U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NAGYVÁRAD
Negyeddöntő
Magyarország–Szerbia 13–14 (3–3, 4–4 2–3, 4–4)
Góllövők: Benedek 7, Paján 2, Cseh 2, Fiedler, Monostori
A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):
1. Dámosy Kristóf
2. Mohos Zsigmond
3. Divják Dejan
4. Csendes Roland
5. Cseh Maxim (csk.)
6. Kiss Csanád
7. Paján Bátor
8. Benedek Mór
9. Rabb Benedek
10. Imre Kolos
11. Fiedler Bence
12. Monostori Samu
13. Horváth Levente (kapus)
14. Bella Csanád
15. Jámbor Csaba

