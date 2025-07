Japán ezúttal nem tudta megnehezíteni a szerbek dolgát

„Párizsban egy góllal alulmaradtunk, talán ezúttal jobban teljesítünk” – mondta a japán férfiválogatottat irányító Siota Josinori a szerbek elleni találkozó előtt, amely a nyolc közé jutásról döntött a szingapúri világbajnokságon. Az olimpián 16–15-re kaptak ki az ázsiaiak a későbbi aranyérmestől, de a szövetségi kapitány nyilatkozata alapján megelégelték a szimpatikus vesztes szerepét, világraszóló bravúrra készültek.

Az első negyed alapján nem úgy nézett ki, hogy sikerülhet nekik: két kontra itt, két centergól ott, Djordje Lazics egy kézzel, a japán bekk szorításában is a kapuba húzta a labdát. A szerbek nyolc perc alatt öt gólig jutottak, a távoli zónából is érvényesültek, aztán viszont behúzták a kéziféket támadásban, naggyá tették a kapust. Több sem kellett a japánoknak, Szuzuki Toi mesteri ejtéssel jelentkezett, Inaba Juszuke pedig egy gólra hozta fel csapatát – neki egyébként névre szóló kartontáblával is készültek a tapsolórudakkal felszerelkezett szurkolók.

Mielőtt még nagyon belelkesültek volna, a szerb klasszisok a nagyszünet előtt lerendezték a meccset, kevesebb mint két perc alatt lőttek hármat. Szegény Japánt az ág is húzta, a cserekapus Nisimura Tova bravúrja után Petar Jaksics reflexmozdulattal kapott bele a labdába, amely így a kapuba hullott. Az olimpiai bajnok ellen nem működött a kamikaze-játék, Szerbia 21–14-es győzelemmel jutott a nyolc közé, ahol az amerikaiak várnak rá.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

FÉRFI VÍZILABDA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Szerbia–Japán 21–14 (5–2, 4–3, 9–3, 3–6)

