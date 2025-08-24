Ötösre vizsgázott Soroksáron a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–5 (0–1)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Szalai Dániel, Bertalan Dávid)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey, Horváth K. – Vass Á. (Bagi, 67.), Madarász Á. (Németh E., 80.) – Kundrák (Varga Z., 54.), Korozmán, Gálfi (Gágyor, 80.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 67.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Vajda S. (Ternován, 67.) – Zahán – Saja (Furdeckij, 83.), Vidnyánszky (Kovalenko, 83.), Bertus (Csatári, 83.) – Szalai J., Pintér Á. (Bartusz, 63.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Korozmán (46.), ill. Pintér Á. (43., 63.), Bertus (55., 70.), Bartusz (87.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksár az eddigi négy meccsén háromszor játszott döntetlent, míg egyszer vesztesként hagyta el a pályát. A Mezőkövesd az első három összecsapásán hét pontot szorgoskodott össze, ám múlt héten 3–0-ra kikapott hazai pályán a Szentlőrinctől.

Harcias mérkőzést hozott a Soroksár és a Mezőkövesd összecsapása (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

Az első komolyabb helyzet Madarász Ádám nevéhez fűződött, aki 18 méterről telibe találta a bal oldali kapufát. Aztán komolyabb helyzeteknek nem lehettünk szemtanúi a mérkőzésen, ám a 43. percben megszerezte a vezetést a Mezőkövesd. Pintér Ádám a kaputól 12-13 méterre megnézte a bal alsó sarkot, majd védhetetlenül bombázta a labdát a hálóba.

A második játékrészt aligha kezdhette volna jobban a Soroksár, hiszen 27 másodperccel a kezdő sípszót követően Korozmán Kevin egyenlítette ki az állást. Nem sokáig örülhettek a hazaiak, ugyanis az 55. percben Bertus Lajos ismét előnyhöz juttatta a vendégeket.

Az első játékrészben a Mezőkövesd akarata érvényesült (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

A második vendéggól látszólag pluszerőt adott a mezkövesdieknek. Előbb Pintér Ádám, majd nem sokkal később Bertus Lajos duplázta meg góljai számát, aminek köszönhetően már 1–4 állt a Szamosi Mihály Sporttelep eredményjelzőjén.

Itt még nem lassított a Mezőkövesd, ugyanis a 87. percben a csereként pályára lépett Bartusz Dániel távoli bombájával alakult ki a magabiztos vendégsikerrel záruló találkozó végeredménye. 1–5

Pintér (fehérben) szerzett vezetést a Mezőkövesdnek (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

PERCRŐL PERCRE