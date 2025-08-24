Vízilabda: hatodik az Eb-n az U18-as fiúválogatott

Nemzeti Sportrádió

2025.08.24.
A spanyoloktól háromgólos vereséget szenvedett, így a hatodik lett az U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi Eb-n.

Vasárnap a spanyolok ellen zárta az Európa-bajnokságot a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a romániai Nagyváradon.

Korényi Balázs együttese a hibátlan csoportkör után a szerbektől kapott ki a negyeddöntőben, majd a horvátok legyőzésével érdemelte ki, hogy az ötödik helyért ugorjon medencébe.

Előzetesen a magyar és a spanyol csapatnak sem az volt a terve, hogy a záró napon helyosztón küzdjön, ám az elődöntőbe kerülés egyik gárdának sem sikerült. És mivel az Eb-n hét válogatott is nagyjából egyforma játékerőt képviselt, így

az ötödik helyért zajló összecsapás is lehetett olyan színvolas és nehéz, mint a kontinenstorna döntője.

Rabb Benedek (9) három gólig jutott a sapnyolok ellen Fotó: Kovács Anikó

A spanyolok ellen a magyar csapat az első két negyedet egyaránt 2–1-re veszítette el, így a nagyszünetben 4–2-re vezettek a spanyolok. A fordulás után is kiegyenlített játék folyt a vízben, ám a 3–3-as harmadik negyedet követően a záró játékrészből megint a spanyolok jöttek ki kicsivel jobban, és

10–7-es sikerrel szerezték meg az ötödik helyet. A magyar válogatott a hatodik helyen végzett.

Az utolsó napon kissé visszafogottabban játszott a magyar csapat, hiányzott a kreativitás a támadásokból, amit jelez, hogy az eddigi meccseiken mindig eljutottak legalább tizenkét gólig a fiúk, a spanyolok ellen azonban csak hétig sikerült.

U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NAGYVÁRAD
5. helyért
Magyarország–Spanyolország 7–10 (1–2, 1–2, 3–3, 2–3)
Góllövők: Rabb 3, Benedek 2, Cseh, Jámbor

A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):
  1. Dámosy Kristóf
  2. Mohos Zsigmond
  3. Divják Dejan
  4. Csendes Roland
  5. Cseh Maxim (csk.)
  6. Kiss Csanád
  7. Paján Bátor
  8. Benedek Mór
  9. Rabb Benedek
10. Imre Kolos
11. Fiedler Bence
12. Monostori Samu
13. Horváth Levente (kapus)
14. Bella Csanád
15. Jámbor Csaba

(Kiemelt fotó: Kovács Anikó)

 

 

