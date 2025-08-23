Vízilabda: először szerepelnek az élvonalban az Ybl fiúcsapatai

Az elmúlt évadban a kiharcolta a feljutást az Ybl WPC a korosztályos vízilabda-bajnokságokban, így a fővárosi egyesület fiúcsapatai a mostani idényben a legjobbak között mérethetik meg magukat.

A klubot az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola testnevelés tanszékvezető tanára, Perlaky István alapította 1980-ban, 2012-től utánpótláscsapatai is vannak az egyesületnek.

Az Ybl fiataljai izgatottan várják a bajnoki kezdést Forrás: Ybl WPC

„A feljutás sok év áldozatos munkájának az eredménye, a sikerhez nemcsak a játékosok és az edzők, hanem a szülők is hozzájárultak – mondja Köllő Attila szakmai igazgató, az ifjúsági csapat trénere. – Külön öröm, hogy a visszajelzések alapján a szakma is elismeri a munkánkat, melynek eredményeképp már számos játékost adtunk fel másik egyesületbe vagy akár a válogatottba. Nagy bravúrnak tartom, hogy már több mint húsz egykori játékosunk játszik nálunk magasabb szinten. A korosztályos első osztályban szeretnénk bennmaradni, ehhez összességében négy egyesületet kell megelőznünk. Nem lesz egyszerű feladat, de készen állunk rá.

Leginkább a fegyelmezettségünkkel vehetjük fel a versenyt azokkal a csapatokkal, amelyeknek több lehetőségük van edzeni.

Nálunk az utánpótlás-nevelés alapvető célja, hogy a megszerettessük a sportágat a gyerekekkel, és megadjuk azokat a biztos alapokat, amelyekre építkezve bárhol megállják a helyüket vízilabdázóként.”

Köllő Attila fegyelemezett játékot vár az ifjúsági csapattól Forrás: Ybl WPC

A gyermekcsapatot Kibédi Botond, a serdülőket Sziklai Tamás irányítja az évadban, amely az Ybl számára vasárnap kezdődik meg a Vasas ellen. Az ifjúsági együttes csapatkapitánya, Szaplonczay Balázs is izgatottan várja a rajtot.

„Remélem, hogy már az első mérkőzésen jól fogunk teljesíteni, az idénybeli célunk, hogy bennmaradjunk az élvonalban. A csapategységgel és az összhanggal biztosan nem lesz gond.

Bízom benne, hogy bírjuk majd kondival a meccseket, mi mindent meg fogunk tenni, hogy szoros mérkőzéseket játsszunk.

Nagyon fontos lesz, hogy minél kevesebb labdát adjunk el és a lehető legnagyobb mértékben koncentráltak maradjunk a meccsek minden pillanatában.”

(Kiemelt képünkön: az Ybl ifjúsági csapata Forrás: Ybl WPC)