A szerbeket kiütő görögöké a bronz a férfi vízilabdatornán

Szokatlanul csendesen kezdődött a görög–szerb bronzrangadó: a külső körön járatták a labdát a csapatok, elöl kevés kockázatot vállaltak, a védekezésre ugyanakkor fokozottan figyeltek. Aztán Sztilianosz Argiropulosz éles szögből beindította a bulit, a szerbek az első negyed utolsó másodpercében megúszásból válaszoltak, de a folytatás a görögök elképzelése szerint alakult. Előbb Nikolaosz Pananikolau pattintott gyors mozdulattal és nagy erővel a léc alá, majd Dimitriosz Szkumbakisz lőtte át a zónát egymás után kétszer. Több se kellett az olimpiai címvédőt irányító Uros Sztevanovicsnak, aki a gól után leparancsolta csapatkapitányát, Nikola Jaksicsot, aztán olyan erélyes időkérést tartott, hogy tőle zengett az uszoda – és ebben semmi túlzás nincs.

Az egyik oldalon Evangelosz Purosz mesteri ejtéssel bosszantotta Sztevanovics mestert, a másikon Panajotisz Corcatosz a torna egyik legnagyobb védését mutatta be kettős emberhátrányban. Hat gólt lőtt válasz nélkül a görög válogatott, amely a nagyszünetben már 8–2-re vezetett, semmi sem utalt rá, hogy magukra találhatnak a szerbek. Nem is érződött a játékukon, hogy reménykednének a csodában, a támadásaikból hiányzott a lendület és a kreativitás, egymást érték a kontrák és a görög labdaszerzések. Megpróbálkoztak a kapuscserével is, de nyolcgólos hátrányban már ennek sem volt jelentősége: Görögország jobban akarta és haza is vitte a bronzérmet, miután váratlanul simán, 16–7-re legyőzte Szerbiát.

VÍZILABDA

FÉRFIAK

A 7. HELYÉRT

Olaszország–Egyesült Államok 9–8

AZ 5. HELYÉRT

14.00: Montenegró–Horvátország

A 3. HELYÉRT

Görögország–Szerbia 16–7

DÖNTŐ

15.35: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!