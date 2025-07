Háromgólos előnyről kapott ki a magyar férfi vízilabda-válogatott Spanyolországtól a szingapúri világbajnokságon

VÍZILABDA

FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

SPANYOLORSZÁG–MAGYARORSZÁG 10–9 (2–2, 1–3, 2–3, 5–1)

Szingapúr, 400 néző. V: Franulovic (horvát), Csang Liang (kínai)

SPANYOLORSZÁG: AGUIRRE – CABANAS 1, Larumbe, Munarriz 1, De Toro, Bustos, Biel. Csere: GRANADOS 4, Tahull, GOMILA 3, Valera, Perrone 1, Sanahuja. Szövetségi kapitány: David Martín

MAGYARORSZÁG: CSOMA – VIGVÁRI VINCE 2, Manhercz K. 1, Nagy Ádám, Molnár E., Vismeg Zs. 1, BURIÁN 1. Csere: Vámos 1, Kovács P., Jansik Sz., FEKETE G. 1, Nagy Ákos, ANGYAL 2. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 11/4, ill. 11/3. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Perrone (32. p.)

A csoport végeredménye: 1. (negyeddöntős) Spanyolország 9, 2. Magyarország 6, 3. Japán 3, 4. Ausztrália 0

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: Az utolsó negyedben görcsösebben kerestük a megoldást támadásban, azon kell dolgoznunk, hogy ilyenkor is jó döntéseket hozzunk. Korábban is láttuk már, hogy ezeket a helyzeteket nagyon jól kezeli a spanyol válogatott, amely kimondottan rutinos, érett csapat. Nekünk a fiatalos lendületet kell megfelelően adagolni, de a vereség ellenére látom a fejlődést: rengeteget blokkoltunk, voltak labdaszerzéseink, sokáig semlegesítettük a spanyolok erősségeit. Ilyen mérkőzéseket kell játszanunk ahhoz, hogy minél nagyobb ellenállást tudjanak kifejteni a játékosaink.

KORÁBBAN

Japán–Ausztrália 12–11 (3–3, 3–2, 0–2, 6–4)

„Ne menjenek sehova, mert a sportág két nagyhatalma találkozik” – tájékoztatott a hangosbemondó a házigazda szingapúriak meccse után, és ezúttal célba ért az üzenete, mert az előző napokhoz képest jóval többen maradtak a játéknap utolsó találkozójára, a magyar–spanyol rangadóra. Sőt, időközben befutottak a magyar szinkronúszók, akik zászlót is hoztak magukkal, vagyis a lelátón egyértelműen fölényben voltunk – ha idevesszük a magyar zenéket és reklámokat, már-már otthon érezhetik magukat Manhercz Krisztiánék.

Az első fórból érkezett az első gól is Vigvári Vince jóvoltából, aztán kontrák itt, kontrák ott, mire a szokás szerint nagy kedvvel vállalkozó Álvaro Granados egyenlített. A spanyolok keresték és meg is találták mozgékony centerüket, Biel Gomilát, aki a hosszú kapufától húzta a kapuba a labdát, de ezzel csak felpaprikázta Csoma Kristófot, aki a negyed hátralévő részében megmutatta, hogy ki az úr a háznál. A túloldalon sem tűrtünk ellentmondást: Vismeg Zsombor első próbálkozását még bravúrral védte Unai Aguirre, aki éppen Jansik Szilárd fejére ütötte a labdát, ám az ihletett formában pólózó vb-újonc a következő támadásból ismét vállalkozott, meg is lepte a spanyol kapust. S ha már Jansik, az első szakasz az ő csattanós blokkjával zárult, amelyet annak rendje és módja szerint alaposan megünnepelt a közvetlen környezetével.

Elszántan, szenvedélyesen – és ami a legfontosabb, hatékonyan játszott férfiválogatottunk, Vigvári Vince például a második lövéséből a második gólját pattintotta a második negyedben. Nemcsak a kapásszélen érvényesültünk, a balkezes Burián Gergely sakk-mattig játszott támadás végén villant meg akcióból, s miután a kapufa (avagy a szpíker szerint „Csoma legjobb barátja” velünk volt), többször is mehettünk a háromgólos előnyért. Szinte hihetetlen, de az egyébként biztos kezű Alberto Munarríz is a felső lécre pazarolta a ziccerét, majd Kovács Péter szerzett labdát, de Munarríz azonnal levadászta a passzt.

Volt itt minden, mint a búcsúban, amíg Fekete Gergő le nem hűtötte a kedélyeket: megkapta, kiemelkedett és belőtte, ezzel vezettünk 5–2-re a félidő utolsó percében. Válaszul Gomila (ki más?) két bekk közül tette a kapuba a labdát, de így is kettővel jobban álltunk a nagyszünetben. Úgy lett, ahogy Felipe Perrone felvázolta: akadtak hibák, de lüktető meccset játszottak a csapatok, nem a brusztolás, hanem a váratlan és látványos megoldások kerültek előtérbe. Ha most nem szerették meg a helyiek a vízilabdát, sohasem köteleződnek el…

„Magyarok, magyarok!” – a világbajnokságon először ütemes szurkolást is hallhattunk a harmadik negyed elején, kellett is a biztatás a csapatnak, mert a rivális nem hagyta annyiban a dolgot. Persze a mieink sem vettek vissza a tempóból, a sokadik kivédekezett emberhátrány után gyorsan felértek, Fekete pedig Angyal Dániel kezére varázsolta a labdát, aki a legjobb helyre továbbította az átadást. Vámos Márton is robogott, megúszásból növelte a különbséget, csakhogy addigra már David Martín bedobta a törülközőt – a Csoma, Kovács kettős korábbi szerelése miatt vizsgálódott a VAR, de nem ítéltek ötméterest. Időkérést követő fórból zárkóztak a spanyolok (naná, hogy Gomila, naná, hogy a hosszú kapufától…), majd kellemetlenebb védekezésre váltottak, hogy üzemzavart okozzanak.

Ekkor még nem jött be nekik, ugyanis Angyal szó szerint átejtette Aguirrét, majd úszott is vissza, hogy a középkezdés után labdát szerezzen, aztán meg Manhercz takarta be Granadost. Az utolsó szünetben műúszóinktól zengett az uszoda, elvégre férfiválogatottunk ihletett formában pólózott, és 8–5-re vezetett az Európa-bajnok és világkupagyőztes ellen. Halkan jegyeznénk meg, hogy az ibériai nehéztüzérség három negyed alatt összesen tizenháromszor találta el a magyar kaput, ebből nyolc próbálkozást hárított Csoma, vagyis úgy tűnt, tényleg levonták a mieink a felkészülési mérkőzések tanulságát.

Aztán valami megváltozott, pedig semmi sem utalt rá. Hat perccel a vége előtt jött a magyar időkérés, ám az emberelőnyből nem jutottunk el lövésig, a spanyolok meg riogattak, ötméteresből zárkóztak közelebb. Sőt, a negyed feléhez érve egyenlítettek, miközben hátul a védekezés magasiskoláját mutatták be, vagyis kezdődhetett minden elölről… Granados a lehető legrosszabbkor kapta el a fonalat, Aguirre pedig el sem engedte, így aztán Varga Zsoltnak ismét időt kellett kérnie, hogy ne ússzon el a meccs.

A forgatókönyv viszont hasonló volt, mint néhány perccel korábban: lövés nélkül ért véget a magyar támadás, miközben vészesen fogyott az idő, és már a spanyolok vezettek. Egy-egy esélye maradt a két csapatnak az utolsó percben, Csoma bravúrral védte Bernart Sanahuja próbálkozását, majd felúszott, de nem tudtunk gólt szerezni – Spanyolország huszáros hajrával 10–9-re győzött, a mieinknek így pénteken játszaniuk kell a nyolc közé jutásért.

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

Július 18., péntek

A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT

10.00: Szerbia–Japán

11.35: Románia–Magyarország

13.10: Brazília–Görögország

14.45: Kanada–Montenegró

A 13–16. HELYÉRT

3.00: Dél-Afrika–Ausztrália

4.35: Szingapúr–Kína

Július 20., vasárnap

NEGYEDDÖNTŐ

10.00: Olaszország–Brazília/Görögország

11.35: Spanyolország– Kanada/Montenegró

13.10: Egyesült Államok–Szerbia/Japán

14.45: Horvátország–Románia/Magyarország