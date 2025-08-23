Vízilabda: győzelem a horvátok ellen az U18-as fiú Eb helyosztóján

A hazai szövetség beszámolója szerint remek második félidei teljesítménnyel győzte le a horvát csapatot a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi Európa-bajnokság helyosztóján. A fiataljaink
a harmadik negyedben 4–0-t futottak, így fordítottak, az utolsóban pedig még egy lapáttal rátettek, végül 18–14-re győztek.
Benedek Mór és Cseh Maxim is hat gólig jutott, míg a kapuban Horváth Levente remekelt.
Vasárnap az ötödik helyért a spanyolokkal találkoznak a magyarok.
(Kiemelt képünkön: Cseh Maxim Forrás: MVLSZ)