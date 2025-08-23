Vízilabda: győzelem a horvátok ellen az U18-as fiú Eb helyosztóján

Nemzeti Sportrádió

2025.08.23. 20:29
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
A magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott négy góllal legyőzte a horvát csapatot a nagyváradi Eb-n, így az 5. helyért játszhat vasárnap.

A hazai szövetség beszámolója szerint remek második félidei teljesítménnyel győzte le a horvát csapatot a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi Európa-bajnokság helyosztóján. A fiataljaink

a harmadik negyedben 4–0-t futottak, így fordítottak, az utolsóban pedig még egy lapáttal rátettek, végül 18–14-re győztek.

 Benedek Mór és Cseh Maxim is hat gólig jutott, míg a kapuban Horváth Levente remekelt.

Vasárnap az ötödik helyért a spanyolokkal találkoznak a magyarok.

U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NAGYVÁRAD
5-8. helyért
Magyarország–Horvátország 18–14 (6–6, 3–5, 4–0, 5–3)
Góllövők: Benedek 6, Cseh 6, Csendes, Paján, Rabb, Bella, Divjak, Kiss
A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):
1. Dámosy Kristóf
2. Mohos Zsigmond
3. Divják Dejan
4. Csendes Roland
5. Cseh Maxim (csk.)
6. Kiss Csanád
7. Paján Bátor
8. Benedek Mór
9. Rabb Benedek
10. Imre Kolos
11. Fiedler Bence
12. Monostori Samu
13. Horváth Levente (kapus)
14. Bella Csanád
15. Jámbor Csaba

(Kiemelt képünkön: Cseh Maxim Forrás: MVLSZ) 

