Vízilabda: győzelem a horvátok ellen az U18-as fiú Eb helyosztóján

A hazai szövetség beszámolója szerint remek második félidei teljesítménnyel győzte le a horvát csapatot a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi Európa-bajnokság helyosztóján. A fiataljaink

a harmadik negyedben 4–0-t futottak, így fordítottak, az utolsóban pedig még egy lapáttal rátettek, végül 18–14-re győztek.

Benedek Mór és Cseh Maxim is hat gólig jutott, míg a kapuban Horváth Levente remekelt.

Vasárnap az ötödik helyért a spanyolokkal találkoznak a magyarok.

U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NAGYVÁRAD

5-8. helyért

Magyarország–Horvátország 18–14 (6–6, 3–5, 4–0, 5–3)

Góllövők: Benedek 6, Cseh 6, Csendes, Paján, Rabb, Bella, Divjak, Kiss

A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):

1. Dámosy Kristóf

2. Mohos Zsigmond

3. Divják Dejan

4. Csendes Roland

5. Cseh Maxim (csk.)

6. Kiss Csanád

7. Paján Bátor

8. Benedek Mór

9. Rabb Benedek

10. Imre Kolos

11. Fiedler Bence

12. Monostori Samu

13. Horváth Levente (kapus)

14. Bella Csanád

15. Jámbor Csaba

(Kiemelt képünkön: Cseh Maxim Forrás: MVLSZ)