Hihetetlen módon bukták el a görög férfi pólósok a végjátékban a vb-döntőbe jutást – videó

Ismét a görög szurkolóktól zengett a szingapúri uszoda: a spanyolok elleni elődöntőben szinte végig daloltak, tapsoltak – olykor pedig fütyültek is, amikor úgy érezték, hogy a kárukra tévedtek a játékvezetők. Az első negyedben még csak egy-két emberhátrány miatt bosszankodhattak (no meg azért, mert a spanyolok jól használták ki a fórokat), a másodikban viszont négyperces kiállítást kaptak: a víz alatti kamera megmutatta, ahogy Arisztidisz Halivopulosz odaütött ellenfelének a visszaúszásnál. Ahogy várható volt, az Európa-bajnok nyitotta az ollót, Bernat Sanahuja ezúttal is elemében volt, de egyenlő létszámnál megakadt a spanyol szekér, az elsőrangúan védekező görögök lőtávolon belül maradtak.

Olyannyira, hogy a harmadik negyed közepén már azért támadtak, hogy egyetlen gólra felzárkózzanak, pedig már néggyel is vezetett a riválisuk. Álvaro Granadost kiküldték cserével, a görögök viszont a kettős fórt is elpuskázták, az utolsó nyolc perc 6–4-ről kezdődött. Mindkét kapus kiválóan védett, „befagyott” az eredményjelző (néhány másodpercre tényleg elsötétült…), de Nikolaosz Gilasz átlőtte a zónát, majd ezen felbátorodva Evangelosz Purosz egyenlített a kapásszélről. A spanyolok teljesen leblokkoltak a második félidőben, időkérést követő fórból lövésig sem jutottak el, cserébe Gilasz újabb nagy gólt vágott, ezzel már Görögország vezetett.

Mégsem győzött: négy másodperc volt hátra, amikor az utolsó világbajnokságán pólózó Felipe Perrone előredobta a labdát, kettő, amikor Alberto Munárriz szabaddobást harcolt ki, és egy tized (!), amikor szétlövésre mentette a meccset. Unai Aguirre a harmadik és a negyedik párban is védett, a spanyol lövők eközben nem hibáztak, így az Eb-győztes a 7–7-es rendes játékidő után ötméteresekkel kiharcolta a döntőbe jutást.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

FÉRFI VÍZILABDA

ELŐDÖNTŐ

Spanyolország–Görögország 7–7 (3–2, 3–1, 0–1, 1–3) – ötméteresekkel 4–2

KÉSŐBB

15.35: Szerbia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ 5–8. HELYÉRT

Montenegró–Olaszország 12–8 (3–0, 4–3, 2–1, 3–4)

14.00: Egyesült Államok–Horvátország