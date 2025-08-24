Vereséggel végződött Piros Zsombor első Grand Slam-meccse

Nemzeti Sportrádió

2025.08.24. 23:45
null
Piros Zsombor (Fotó: Getty Images)
Marozsán Fábián után Piros Zsombor is búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) 1. fordulójában. A magyar teniszező az amerikai Zachary Svajda ellen szenvedett háromszettes vereséget.

Nagyon nem mentek a szervák Piros Zsombornak élete első Grand Slam-főtáblás mérkőzésének első játszmájában. A magyar játékos öt adogatójátékából mindössze egyet tudott megnyerni, ám így is csak 6:4-re kapott ki, mert ellenfele, a világranglistán tizenhárom hellyel előrébb rangsorolt Zachary Svajda is csak kettőt hozott az övéiből. A párosítás egyébként sem ígért túl sok jót teniszezőnk számára, a két eddigi egymás elleni mérkőzésből mindannyiszor az amerikai került ki győztesen, igaz, ezen a borításon még sosem találkoztak, Svajda mind a kétszer salakon, tavaly Cagliariban, illetve a Roland Garros selejtezőjében diadalmaskodott.

A második felvonásban aztán nullára megnyert szervagémmel kezdett a magyar, de az efelett érzett örömünk nem tartott sokáig: Svajda 2:1-es vezetésénél is ismét elbukta az adogatását, ráadásul a rivális rögtön ezután egy love game-mel igyekezett demoralizálni honfitársunkat. Meg is nyerte 6:2-re a második játszmát – Piros a nyolcadik játékban sem tudta hozni a szerváját –, ám ami ennél is aggasztóbb volt, hogy játékosunk láthatóan fizikailag sem volt rendben, fejfájása miatt csak szenvedett a pályán.

A harmadik szettben hamar 3:0-s előnyt szerzett Svajda, Piros adogatását semmire brékelte. A 25 éves magyar ugyan egy meccslabdát hárított, Svajda a másodikat már értékesítette, 7:5-re behúzta a harmadik játszmát és a mérkőzést is.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
1.FORDULÓ
Zachary Svajda (amerikai)–Piros Zsombor 6:4, 6:2, 7:5 

 

