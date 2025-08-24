Vereség a gyász után: nyert a Szeged a Kozármisleny ellen

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–0 (1–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1134 néző. Vezette: Katona Balázs (Belicza Bence, Dobos Dávid)

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics (Kalmár O., 88.), Kurdics – Kun Á. (Sztankó, 75.), Márkvárt, Rabatin (Vágó L., 75.), Miskolczi – Novák Cs. (Holman, 67.), Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M. (Kócs-Washburn, 83.), Horváth D., Dóra D., Bodrogi (Sebestyén, 71.), Nahirnij – Babinszky, Szalka, Kozics, Bakó (Máté Cs., 62.) – Jelena (Pesti, 62.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Borvető (32.)

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – Hetvenöt percig kontrolláltuk a meccset, az első félidőben sok helyzetünk is volt, és talán több gólt is szerezhetünk volna. Az utolsó negyedórában a kiváló Kozármisleny picit ránk ijesztett, ennek tudom az okát, de nem szeretném közzétenni. Az ellenfélnél a héten történt események engem is megérintettek érzelmileg, hiszen én is dolgoztam ott az elhunyt Feleki Attilával, aki a kozármislenyi futballt önmagában jelentette.

Pinezits Máté: – Elképesztően büszke vagyok a csapatra, hiszen egy feljutásra esélyes klub otthonában egy nagyon fiatal, talán az osztály legfiatalabb átlagéletkorú keretével mentünk az egyenlítésért. A gyász után nekünk nem célunk van a bajnokságban, hanem küldetésünk, ez az egyetlen mód, hogy tisztelegjünk Feleki Attila emléke előtt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben egyértelműen a Szeged akarata érvényesült, és az első negyedóra kivételével mindez több lehetőségben is megmutatkozott. Novák Csanád fejét keresték leginkább a labdával a hazaiak, a kiváló center ekkor még kaput tévesztett, ahogy Miskolczi Domonkos is. A 32. percben azonban már nem volt ellenszer, a szegedi támadók közül ezúttal Borvető Áron volt eredményes Márkvárt Dávid szabadrúgása után, természetesen fejjel. A szünet előtt jött az első vendéglehetőség, Babinszky Bence bólintotta a labdát Veszelinov Dániel kezébe, válaszként Márkvárt egy csel után lőtt, a labda egy védőről pattant szögletre. Az eseményeket látva nem volt kérdés, a Szeged-Csanád GA megérdemelten vezetett a szünetben.

A második játékrészben is folytatódott a nyomasztó hazai fölény, a klub tulajdonosát, Feleki Attilát a héten elveszítő Kozármisleny nem tudott veszélyes lenni a kapura, miközben Nováknak megint volt egy fejese, amit a gólvonal elől mentettek a védők. Az éppen beállt Holman Dávid lövése is azt támasztotta alá, hogy a Szeged a kezdeményezőbb és veszélyesebb. Babinszky nagy helyzetet hagyott ki, a meccs végére pedig jutott egy kis csetepaté is, amikor Szilágyi Zoltán és Kócs-Washburn Erik kakaskodott. 1–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a még veretlen Szeged a még nyeretlen Kozármisleny ellen, amelynek tulajdonosa, Feleki Attila a héten elhunyt.