Brazil mezben magyar hetedik hely az rg-világbajnokságon

A szerenkénti döntőkkel zárult Rio de Janeiróban az idei ritmikus gimnasztikai világbajnokság. A Farkas Júlia, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika, Jurca Lilla összetételű, júniusban összetett Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat a szombati selejtezőben 27.050 pontot kapott a három labdával és két karikával bemutatott gyakorlatára, amelyet a brazil labdarúgó-válogatott mezére kísértetiesen hasonlító sárga-zöld-kék színű dresszben mutattak be a mieink – óriási közönségsikert aratva. Az ötödik legjobb pontszámot kapták, és ezzel kivívták a jogot a szerenkénti fináléban indulásra. Öt szalaggal 18.400 pontot kaptak, s itt csak a 23. helyen végeztek, ami összetettben a 16. helyhez volt elég, míg a nemzetek csapatversenyében (amelybe az egyéni versenyzők eredményei is beszámítanak), a 15. pozícióban zártak. A vasárnapi fináléban sajnos egy hiba is becsúszott, így 26.250 pontot kaptak, amivel a hetedik helyen végeztek.

A német színekben induló Darja Varfolomeev tarolt: öt aranyérmet is begyűjtött.

VILÁGBAJNOKSÁG, RIO DE JANEIRO

Csapatverseny

Világbajnok: Németország 286.500 pont

2. Bulgária 281.550 pont

3. Ukrajna 278.550 pont

…

15. Magyarország (Lovász Luca, Pigniczki Fanni, Wiesner Hanna, Farkas Júlia, Jurca Lilla, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika) 248.900 pont

Együttes kéziszercsapat

Világbajnok: Japán 55.550 pont

2. Brazília 55.250 pont

3. Spanyolország 54.750 pont

…

16. Magyarország (Farkas, Jurca, Mészáros, Pesti, Szabados, Urbán-Szabó) 45.450 pont

3 labda, 2 karika

Világbajnok: Ukrajna 28.650 pont

2. Brazília 28.550 pont

3. Kína 28.350 pont

…

7. Magyarország (Farkas, Jurca, Mészáros, Pesti, Szabados, Urbán-Szabó) 26.250 pont

Karika

Világbajnok: Sofia Raffaeli (Olaszország) 30.650 pont, 2. Sztilijana Nikolova (Bulgária) 29.950, 3. Anastasia Simakova (Németország) 29.400

Labda

Világbajnok: Darja Varfolomeev (Németország) 28.850 pont, 2. Rin Keys (Egyesült Államok) 29.050, 3. Raffaeli (Olaszország) 28.750

Buzogány

Világbajnok: Darja Varfolomeev 31.700 pot, 2. Amalia Lica (Románia) 29.000, 3. Nikolova 28.800

Szalag

Világbajnok: Darja Varfolomeev 30,250 pont, 2. Nikolova 29.800, 3. Tajszija Onofrijcsuk (Ukrajna) 29.100

5 szalag

Világbajnok: Kína 27.550 pont, 2. Japán 26.650, 3. Spanyolország 25.950

