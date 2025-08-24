Nemzeti Sportrádió

Brazil mezben magyar hetedik hely az rg-világbajnokságon

2025.08.24. 23:38
Hetedik lett a magyar női kéziszercsapat
A hetedik helyen végzett a magyar női kéziszercsapat három labdával és két karikával a Rio de Janeiróban rendezett világbajnokságon.

A szerenkénti döntőkkel zárult Rio de Janeiróban az idei ritmikus gimnasztikai világbajnokság. A Farkas Júlia, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika, Jurca Lilla összetételű, júniusban összetett Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat a szombati selejtezőben 27.050 pontot kapott a három labdával és két karikával bemutatott gyakorlatára, amelyet a brazil labdarúgó-válogatott mezére kísértetiesen hasonlító sárga-zöld-kék színű dresszben mutattak be a mieink – óriási közönségsikert aratva. Az ötödik legjobb pontszámot kapták, és ezzel kivívták a jogot a szerenkénti fináléban indulásra. Öt szalaggal 18.400 pontot kaptak, s itt csak a 23. helyen végeztek, ami összetettben a 16. helyhez volt elég, míg a nemzetek csapatversenyében (amelybe az egyéni versenyzők eredményei is beszámítanak), a 15. pozícióban zártak. A vasárnapi fináléban sajnos egy hiba is becsúszott, így 26.250 pontot kaptak, amivel a hetedik helyen végeztek.

A német színekben induló Darja Varfolomeev tarolt: öt aranyérmet is begyűjtött.  

VILÁGBAJNOKSÁG, RIO DE JANEIRO
Csapatverseny
Világbajnok: Németország 286.500 pont
2. Bulgária 281.550 pont
3. Ukrajna 278.550 pont

15. Magyarország (Lovász Luca, Pigniczki Fanni, Wiesner Hanna, Farkas Júlia, Jurca Lilla, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika) 248.900 pont

Együttes kéziszercsapat
Világbajnok: Japán 55.550 pont
2. Brazília 55.250 pont
3. Spanyolország 54.750 pont

16. Magyarország (Farkas, Jurca, Mészáros, Pesti, Szabados, Urbán-Szabó) 45.450 pont

3 labda, 2 karika
Világbajnok: Ukrajna 28.650 pont
2. Brazília 28.550 pont
3. Kína 28.350 pont

7. Magyarország (Farkas, Jurca, Mészáros, Pesti, Szabados, Urbán-Szabó) 26.250 pont

Karika
Világbajnok: Sofia Raffaeli (Olaszország) 30.650 pont, 2. Sztilijana Nikolova (Bulgária) 29.950, 3. Anastasia Simakova (Németország) 29.400
Labda
Világbajnok: Darja Varfolomeev (Németország) 28.850 pont, 2. Rin Keys (Egyesült Államok) 29.050, 3. Raffaeli (Olaszország) 28.750
Buzogány
Világbajnok: Darja Varfolomeev 31.700 pot, 2. Amalia Lica (Románia) 29.000, 3. Nikolova 28.800
Szalag
Világbajnok: Darja Varfolomeev 30,250 pont, 2. Nikolova 29.800, 3. Tajszija Onofrijcsuk (Ukrajna) 29.100
5 szalag
Világbajnok: Kína 27.550 pont, 2. Japán 26.650, 3. Spanyolország 25.950
 

 

