Nemzeti Sportrádió

Jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik a Newcastle ellen; Az éremtáblázat élén: Magyarország!

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.08.24. 23:48
Címkék
NB I NS-ajánló Zseljko Gavrics

A NEMZETI SPORT HÉTFŐI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik a Newcastle United ellen. Jeremie Frimpong és Conor Bradley sérülése miatt Szoboszlai Dominikra szokatlan poszton számíthat Arne Slot a Liverpool kezdőjében, miközben a címvédő továbbra sem tett le a Newcastle csatára, Alexander Isak megszerzéséről. Judi Ádám háttéranyaga

Marc Márquez triplázott a Magyar Nagydíjon, immár hatodszor az idényben. A gyorsaságimotoros-világbajnoki cím idei legnagyobb esélyese, a spanyol Marc Márquez a Balaton Park Circuit versenypályáján is uralta a mezőnyt: övé lett a pole pozíció, a verseny leggyorsabb köre és végül a győzelem is, amivel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben. Patai Gergely és Vincze Szabolcs beszámolója

Az éremtáblázat élén: Magyarország! Két arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szereztek sportolóink a Milánóban rendezett kajak-kenu világbajnokság záró napján. Magyarország 6 arany-, 2 ezüst- és 5 bronzéremmel megnyerte a gyorsasági éremtáblázatot. Krasznai Bence cikke.

A pályán kívüli nyugodt élete jó hatással van Rajna Miklósra. Újpesten is javában dolgoznak a játékosok, hiszen szeptember 12-én már rajtol az Erste Liga új évada. A lila-fehéreket évek óta erősítő Rajna Miklós szerint egyelőre nehéz meghatározni az erőviszonyokat, de arra törekszenek, hogy az idény utolsó harmadában nyújtsák a legerősebb teljesítményt, hiszen akkor dőlnek el a lényegi kérdések. A rutinos kapus Beke Zsombornak beszélt arról is, mennyiben változott meg az élete a családalapítással

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!
 

 

NB I NS-ajánló Zseljko Gavrics
Legfrissebb hírek

A paksi Silye Erik tudja, nagy pofont kapó csapat is lehet veszélyes

Labdarúgó NB I
16 órája

NS: Kopasz Bálint immár háromszoros vb-győztes a királyszámban! Rajtol a US Open

Kajak-kenu
2025.08.23. 23:25

A végére kinyílt az olló – győzött a DVTK Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 22:11

Az Újpest kíméletlenül megbüntette a Zalaegerszeg hibáit

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 19:43

Újabb újonc játékvezető kap mérkőzést az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 18:51

FTC: Ötvös is újra edzésben; valóban ajánlatot tettek Pululuért

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 10:46

Zseljko Gavrics: Nem a két gólom, a remek csapatmunka döntött; A Loki Felcsúton lepte meg a Puskást

E-újság
2025.08.22. 23:37

Rekordösszegért vett védőt a Villarreal, középpályás érkezett az Interhez – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.22. 21:30
Ezek is érdekelhetik