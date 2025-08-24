Jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik a Newcastle ellen; Az éremtáblázat élén: Magyarország!

A NEMZETI SPORT HÉTFŐI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik a Newcastle United ellen. Jeremie Frimpong és Conor Bradley sérülése miatt Szoboszlai Dominikra szokatlan poszton számíthat Arne Slot a Liverpool kezdőjében, miközben a címvédő továbbra sem tett le a Newcastle csatára, Alexander Isak megszerzéséről. Judi Ádám háttéranyaga

Marc Márquez triplázott a Magyar Nagydíjon, immár hatodszor az idényben. A gyorsaságimotoros-világbajnoki cím idei legnagyobb esélyese, a spanyol Marc Márquez a Balaton Park Circuit versenypályáján is uralta a mezőnyt: övé lett a pole pozíció, a verseny leggyorsabb köre és végül a győzelem is, amivel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben. Patai Gergely és Vincze Szabolcs beszámolója

Az éremtáblázat élén: Magyarország! Két arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szereztek sportolóink a Milánóban rendezett kajak-kenu világbajnokság záró napján. Magyarország 6 arany-, 2 ezüst- és 5 bronzéremmel megnyerte a gyorsasági éremtáblázatot. Krasznai Bence cikke.

A pályán kívüli nyugodt élete jó hatással van Rajna Miklósra. Újpesten is javában dolgoznak a játékosok, hiszen szeptember 12-én már rajtol az Erste Liga új évada. A lila-fehéreket évek óta erősítő Rajna Miklós szerint egyelőre nehéz meghatározni az erőviszonyokat, de arra törekszenek, hogy az idény utolsó harmadában nyújtsák a legerősebb teljesítményt, hiszen akkor dőlnek el a lényegi kérdések. A rutinos kapus Beke Zsombornak beszélt arról is, mennyiben változott meg az élete a családalapítással

