A következő idénytől Nike-labdákkal futballoznak az európai kupákban

A Nike hétfői közlése szerint a megállapodás a férfi Bajnokok Ligája, az Európa-liga, valamint a Konferencialiga küzdelmei mellett az európai Szuperkupára is vonatkozik.

A felek nem hozták nyilvánosságra a megállapodás anyagi vonzatát, de meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a The Athletic azt írta, a Nike évenként 45 millió dollárt (körülbelül 15 milliárd forintot) fizet majd az UEFA-nak.

Az európai szövetség számára a nemzetközi kupasorozatokhoz 2001 óta az Adidas szállította a labdákat, amely a Pumával együtt szintén érdeklődött a négyéves időtartamra kiírt pályázat iránt.

A Nike aznapra időzítette a bejelentést, amikor a sportágban újabb mérföldkőhöz érkezik az Adidasszal vívott versengése: a német válogatott több mint hetven év után utoljára játszik saját országának világmárkájában – ellenfele Berlinben a holland együttes lesz a Nemzetek Ligájában –, a 2024 tavaszán bejelentett döntés értelmében 2027-től az amerikai cég szállítja a szerelését.