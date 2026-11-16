A következő idénytől Nike-labdákkal futballoznak az európai kupákban

2026.11.16. 15:10
null
Hamarosan összeáll két hatalmas brand, a Bajnokok Ligája és a Nike (Fotók: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Nike Konferencialiga labda UEFA Európa-liga
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) négyéves megállapodást kötött a Nike sportszermárkával, amelynek értelmében a következő idénytől mind a három kupasorozatban az amerikai cég termékeiket használják.

A Nike hétfői közlése szerint a megállapodás a férfi Bajnokok Ligája, az Európa-liga, valamint a Konferencialiga küzdelmei mellett az európai Szuperkupára is vonatkozik.

A felek nem hozták nyilvánosságra a megállapodás anyagi vonzatát, de meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a The Athletic azt írta, a Nike évenként 45 millió dollárt (körülbelül 15 milliárd forintot) fizet majd az UEFA-nak.

Az európai szövetség számára a nemzetközi kupasorozatokhoz 2001 óta az Adidas szállította a labdákat, amely a Pumával együtt szintén érdeklődött a négyéves időtartamra kiírt pályázat iránt.

A Nike aznapra időzítette a bejelentést, amikor a sportágban újabb mérföldkőhöz érkezik az Adidasszal vívott versengése: a német válogatott több mint hetven év után utoljára játszik saját országának világmárkájában – ellenfele Berlinben a holland együttes lesz a Nemzetek Ligájában –, a 2024 tavaszán bejelentett döntés értelmében 2027-től az amerikai cég szállítja a szerelését.

 

Bajnokok Ligája Nike Konferencialiga labda UEFA Európa-liga
Legfrissebb hírek

Több mint egy héttel a 9–1-es BL-vereség után menesztették a Lens edzőjét

Francia labdarúgás
2026.11.12. 20:15

Banális hiba a férfi vízilabda BL-ben, reagált a European Aquatics

Vízilabda
2026.11.12. 12:42

Uli Hoeness: Musiala talán már sosem lesz a régi

Német labdarúgás
2026.11.09. 22:11

A szorgalmas és makacs Boby kapitány a fedélzeten – edző, csapattárs és játékos Borbély Balázsról

Labdarúgó NB I
2026.11.08. 07:04

Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolini-pólót viselő ferencvárosi ultrát

Európa-liga
2026.11.07. 21:03

Még három vagy négy pont kell az El-nyolcaddöntőhöz az FTC számára

Európa-liga
2026.11.07. 10:06

Az nyert, aki tudott mit kezdeni a labdával – öt pontban a Ferencváros milánói győzelme

Európa-liga
2026.11.07. 08:21

Kupatavasz novemberben – Mohai Dominik jegyzete

Európa-liga
2026.11.07. 06:47