Alcaraz könnyű győzelemmel kezdte az ATP-világbajnokságot

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.16. 15:41
Carlos Alcaraz remek formában érkezett a vb-re (Fotó: Getty Images)
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ATP-világbajnokság Carlos Alcaraz Frances Tiafoe
A második helyen kiemelt spanyol Carlos Alcaraz két játszmában legyőzte az amerikai Frances Tiafoe-t a férfi teniszezők torinói ATP-világbajnokságán, az Ivan Lendl-csoport hétfői nyitányán.

A sérült olasz címvédő, Jannik Sinner távollétében a hétszeres Grand Slam-tornagyőztes Alcaraz számít az egyik esélyesnek, és eleve kiváló formában érkezett a vb-re, ugyanis ősszel Tokióban, Bécsben és Párizsban is diadalmaskodott, és mindössze öt meccset veszített az idén.

A tavaly vb-döntős spanyol ennek megfelelően kezdett az újonc Tiafoe ellen, elhúzott 4:0-ra, és 27 perc alatt nyerte a nyitó szettet. A folytatásban 1:1-et követően brékelt, majd 4:2-nél is, így 1 óra 9 perc után lezárta az összecsapást.

A két négyesből a legjobb két játékos jut tovább az elődöntőbe a vb-n, amelynek összdíjazása 15.75 millió dollár. Ebből a veretlen bajnok 5.17 milliót kasszírozhat, ha pedig valaki vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap.

TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)
Egyes, Ivan Lendl-csoport, 1. forduló
Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) 6:2, 6:2

KÉSŐBB
20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) 

 

ATP-világbajnokság Carlos Alcaraz Frances Tiafoe
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