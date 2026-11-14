Sakk: 10. hely a legjobb magyar eredmény a korosztályos Eb-n
Huszonhárom magyar fiatal vett részt a Krétán rendezett korosztályos sakk Európa-bajnokságon; Bánvölgyi Gréta az U8-as lányok között a 10. lett.
A görögországi Kréta szigetén rendezték meg az idei korosztályos sakk Európa-bajnokságot, melyen az U8-astól az U18-as korcsoportig mérték össze tudásukat a játékosok kilenc fordulón át.
A kontinensviadalon 49 európai ország csaknem 1250 utánpótláskorú sakkozója ült asztalhoz. Az európai sportági szövetség honlapja kiemelte, hogy az első fordulóban 612 mérkőzést rendeztek.
Magyarországot 23 versenyző...
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