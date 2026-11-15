Ökölvívás: hét magyar indul az U23-as Európa-bajnokságon
Hétfőn a horvátországi Porecben kezdődik az utánpótláskorú ökölvívók idei utolsó nagy versenye, az U23-as kontinensviadal.
Az U23-as magyar válogatott tagjai a felkészülés során több edzőtáborban vettek részt, tréningeztek a Berlin melletti Kienbaum Bundesleistungszentrumban is, a szombati elutazás előtti napokat pedig Tatán töltötték.
Hazánkat a rangos eseményen heten képviselik, mindegyikük részt vett tavaly a budapesti Európa-bajnokságon, amelyen Szira Zsófia és Gémes Levente arany-, Szeleczki Lilla pedig ezüstérmes...
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