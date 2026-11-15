Ökölvívás: hét magyar indul az U23-as Európa-bajnokságon

Ő. B. P. utanpotlassport.huŐ. B. P. utanpotlassport.hu
2026.11.15. 14:10
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ökölvívás hét magyar induló utánpótlás utánpótlássport U23-as Európa-bajnokság Porec
Hétfőn a horvátországi Porecben kezdődik az utánpótláskorú ökölvívók idei utolsó nagy versenye, az U23-as kontinensviadal.

Az U23-as magyar válogatott tagjai a felkészülés során több edzőtáborban vettek részt, tréningeztek a Berlin melletti Kienbaum Bundesleistungszentrumban is, a szombati elutazás előtti napokat pedig Tatán töltötték.

Hazánkat a rangos eseményen heten képviselik, mindegyikük részt vett tavaly a budapesti Európa-bajnokságon, amelyen Szira Zsófia és Gémes Levente arany-, Szeleczki Lilla pedig ezüstérmes...

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ökölvívás hét magyar induló utánpótlás utánpótlássport U23-as Európa-bajnokság Porec
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