Ökölvívás: hét magyar indul az U23-as Európa-bajnokságon

Az U23-as magyar válogatott tagjai a felkészülés során több edzőtáborban vettek részt, tréningeztek a Berlin melletti Kienbaum Bundesleistungszentrumban is, a szombati elutazás előtti napokat pedig Tatán töltötték.

Hazánkat a rangos eseményen heten képviselik, mindegyikük részt vett tavaly a budapesti Európa-bajnokságon, amelyen Szira Zsófia és Gémes Levente arany-, Szeleczki Lilla pedig ezüstérmes...

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