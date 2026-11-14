U19: halvány remény, U17: kiesés

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2026.11.14. 21:48
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Címkék
törökország labdarúgás U17-es, U19-es válogatott utánpótlás eb-selejtező Horvátország utánpótlássport
Mindkét korosztályos magyar válogatott kikapott az Eb-selejtező második csoportmeccsén, így már csak az U19-es együttesnek van némi esélye a továbbjutásra.

Az U19-es csapatnak egy ellenfelét mindenképpen meg kellett volna előzni, hogy tovább küzdhessen a tavasszal az Eb-szereplésért, de ez csak nagy szerencsével sikerülhet.

Pénteken derült ki, hogy a pálya alkalmatlansága miatt a Hollandia elleni találkozó helyszíne, sőt időpontja is változik. A szombaton 14 órára kiírt mérkőzést Kotor helyett az első meccsről már ismerős Drávavásárhelyen játszották...

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törökország labdarúgás U17-es, U19-es válogatott utánpótlás eb-selejtező Horvátország utánpótlássport
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