U19: halvány remény, U17: kiesés

Az U19-es csapatnak egy ellenfelét mindenképpen meg kellett volna előzni, hogy tovább küzdhessen a tavasszal az Eb-szereplésért, de ez csak nagy szerencsével sikerülhet.

Pénteken derült ki, hogy a pálya alkalmatlansága miatt a Hollandia elleni találkozó helyszíne, sőt időpontja is változik. A szombaton 14 órára kiírt mérkőzést Kotor helyett az első meccsről már ismerős Drávavásárhelyen játszották...

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