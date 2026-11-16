Golovin Vlagyimir nem zárta ki, hogy Simon Petra pályára léphet az Eb hajrájában

Golovin Vlagyimir a torna előtti sérülésekről szólva úgy fogalmazott, hogy Simon Petra hiánya különösen érzékenyen érinti a csapatot. A fiatal irányító hathetes kihagyásra számíthat vállsérülése miatt, és bár elképzelhető, hogy az Európa-bajnokság hajrájára felépül, a szakember szerint a válogatott nem épít erre: „Nagyon fog hiányozni, sokszor megmutatta, mire képes. Mondják, senki nem pótolhatatlan, de ő olyasmit tud, amit kevesen, vagány, ügyes, a végjátékban rendre jó döntéseket hoz, ezt a közelmúltban is nem egyszer láthattuk. Elkéri a labdát, beviszi, belövi, döntetlennél is. Persze, szerencsére nem ő az egyedüli, aki kritikus szituációkban képes erre, de szerintem az ellenfelek is vesznek egy nagy levegőt, ha megtudják, hogy rá nem kell készülniük” – fogalmazott a kapitány a szövetség honlapján rendszeresen vezetett blogjában.

Ha esetleg gyorsabban gyógyulna, a végjátékban lehet, hogy számíthatunk rá, de nem erre építünk. Biztos, hogy nem fogunk semmit kockáztatni. A játékos az első, és a vállsérülés nem vicc, semmilyen sportágban sem az, hát még nálunk, ahol dobjuk a labdát

– tette hozzá részben bizakodva Golovin.

Simon Petra helyére Horváth Fanni került a magyar keretbe, aki eddig még nem szerepelt világversenyen. A szövetségi kapitány bizakodóan beszélt a fiatal játékosról, majd arra is kitért, hogy Albek Anna kiesése szintén komoly veszteség, míg Petrus Mirtill lábfejsérülése a franciák elleni mérkőzésen újult ki.

„Így adott, hogy Márton Gréti és Hársfalvi Julcsi tagja a keretnek. Gréti vállsérülésből tért vissza, egy ideig nem volt velünk, de pontosan ismerjük a képességeit, rá mindig számíthatunk. Mostantól különben sem azt nézzük, ki nincs itt, hanem azt, ki van. Lukács Vica (Győri-Lukács Viktória) szerencsére újra van, örülünk, hogy szülés után visszatért, mert a nagyon jó játéktudásához komoly személyiség párosul. A csapat akkor igazán erős, amikor minden tagja az, Vica ebből a szempontból is nagy pluszt ad a többieknek, a céltudatosságával is. Nem csak mondja, mi a teendő, csinálja is. Kritikus szituációban is, elég, ha arra emlékezünk, hogy két évvel ezelőtt, az Eb-bronzmeccsen a franciák ellen az utolsó pillanatban ő lőtte be a győztes gólunkat.”

Golovin a felkészülés szempontjából hasznosnak nevezte az októberi, franciák elleni két találkozót is: „Egyértelmű, jó csapatokkal kell játszanunk ahhoz is, hogy fejlődjünk, ahhoz is, hogy fel tudjuk mérni a saját tudásunkat. Ezért fogadtuk el a tavalyi vb előtt a norvégok meghívását. Arra nem lehetett nemet mondani. Játszottunk is három nagyon jó, kemény és nagy tempójú meccset, de olyan volt, mintha a vb előtt már végig küzdöttünk volna egy középdöntőt. Utólag nyilvánvaló, sokat kivett belőlünk.”

„Azt se felejtsük el, meg kell néznünk, ki milyen állapotban érkezik, mert mind a tizenkilenc kerettag európai kupát játszik. Ez persze örömteli, de egyiküknek pihenésre lesz szüksége, másikuknak talán éppen terhelésre, attól függően, ki mennyit volt pályán. Mert aztán nincs mese, december harmadikán kezdődik az Eb. Na, ott aztán már az eredmény lesz a legfontosabb” – zárta gondolatait a szövetségi kapitány.

Az Európa-bajnokság december 3-án kezdődik, a mieink Montenegró ellen kezdik meg szereplésüket.