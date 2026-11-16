Gyász: elhunyt Szántó József ökölvívó mesteredző

Szántó József aktív versenyzői pályafutása után ringbíróként, 1974-től pedig edzőként dolgozott a magyar ökölvívásban, Debrecenben és Nyíregyházán is volt vezetőedző. Később Budapestre költözött, az UTE csapatához szerződött, 2005 szeptemberétől 2008-ig a női ökölvívó-válogatott mellett dolgozott, majd a 2008 januárjában bejegyzett Papp László Ökölvívó Akadémia élére került.