Gyász: elhunyt Szántó József ökölvívó mesteredző
Nyolcvannégy esztendős korában elhunyt Szántó József mesteredző, a debreceni és nyíregyházi ökölvívás meghatározó alakja, az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, háromszoros Eb-ezüstérmes Váradi János edzője.
Szántó József aktív versenyzői pályafutása után ringbíróként, 1974-től pedig edzőként dolgozott a magyar ökölvívásban, Debrecenben és Nyíregyházán is volt vezetőedző. Később Budapestre költözött, az UTE csapatához szerződött, 2005 szeptemberétől 2008-ig a női ökölvívó-válogatott mellett dolgozott, majd a 2008 januárjában bejegyzett Papp László Ökölvívó Akadémia élére került.
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