Gyász: elhunyt Szántó József ökölvívó mesteredző

L. P. I.L. P. I.
2026.11.16. 15:33
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Szántó József mesteredző 84 éves volt
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ökölvívás Szántó József gyász
Nyolcvannégy esztendős korában elhunyt Szántó József mesteredző, a debreceni és nyíregyházi ökölvívás meghatározó alakja, az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, háromszoros Eb-ezüstérmes Váradi János edzője.

Szántó József aktív versenyzői pályafutása után ringbíróként, 1974-től pedig edzőként dolgozott a magyar ökölvívásban, Debrecenben és Nyíregyházán is volt vezetőedző. Később Budapestre költözött, az UTE csapatához szerződött, 2005 szeptemberétől 2008-ig a női ökölvívó-válogatott mellett dolgozott, majd a 2008 januárjában bejegyzett Papp László Ökölvívó Akadémia élére került.

 

ökölvívás Szántó József gyász
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