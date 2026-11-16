Kulcsár Katalin Real Madrid–Inter meccset vezet a Bajnokok Ligájában
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a szerdai női Bajnokok Ligája-mérkőzések játékvezetői küldését, és a Real Madrid–Inter találkozót Kulcsár Katalinra bízta.
Kulcsár Katalin az 1. fordulóban videobíró volt a Servette–Lyon találkozón, és a mostani ligaszakaszban először vezet a BL-ben, miután ő kapta a Real Madrid–Inter mérkőzést.
A spanyol csapat egy győzelemmel és három döntetlennel a hetedik helyen áll a ligaszakaszban, míg a főtáblán újonc Inter egy-egy győzelemmel és döntetlennel, valamint két vereséggel a tizenharmadik.
Kulcsár munkáját Hegedűs-Baráth Noémi és Bizderi Nikolett segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Molnár Réka. A videobírói feladatokat Bognár Tamás látja el, segítője Urbán Eszter lesz. Munkájukat a görög Eleni Kiriu ellenőrzi.
Ebben az idényben magyar játékvezető még nem fújta a sípot a BL főtábláján.
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