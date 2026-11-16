Kulcsár Katalin Real Madrid–Inter meccset vezet a Bajnokok Ligájában

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.16. 14:25
Kulcsár Katalin (Fotó: Getty Images)
Címkék
női Bajnokok Ligája Real Madrid Internazionale játékvezetés Kulcsár Katalin
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a szerdai női Bajnokok Ligája-mérkőzések játékvezetői küldését, és a Real Madrid–Inter találkozót Kulcsár Katalinra bízta.

Kulcsár Katalin az 1. fordulóban videobíró volt a Servette–Lyon találkozón, és a mostani ligaszakaszban először vezet a BL-ben, miután ő kapta a Real Madrid–Inter mérkőzést.

A spanyol csapat egy győzelemmel és három döntetlennel a hetedik helyen áll a ligaszakaszban, míg a főtáblán újonc Inter egy-egy győzelemmel és döntetlennel, valamint két vereséggel a tizenharmadik.

Kulcsár munkáját Hegedűs-Baráth Noémi és Bizderi Nikolett segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Molnár Réka. A videobírói feladatokat Bognár Tamás látja el, segítője Urbán Eszter lesz. Munkájukat a görög Eleni Kiriu ellenőrzi.

Ebben az idényben magyar játékvezető még nem fújta a sípot a BL főtábláján.

 

női Bajnokok Ligája Real Madrid Internazionale játékvezetés Kulcsár Katalin
Legfrissebb hírek

Sorscsapás tette futballcsillaggá – sztárportré Yan Diomandéról

Képes Sport
Tegnap, 14:42

Magyar felnőttcsapat még nem kapott ki a magyar–északír meccs játékvezetőjével

Magyar válogatott
Tegnap, 11:00

Berke Balázs ismét a Nemzetek Ligájában vezet

Minden más foci
2026.11.14. 15:12

Három magyar játékvezető is U19-es Eb-selejtezőket vezet

Minden más foci
2026.11.12. 14:16

Születésnapos játékvezető fújja a sípot a grúz–magyaron

Magyar válogatott
2026.11.12. 10:15

La Liga: Mourinho lett a hónap edzője

Spanyol labdarúgás
2026.11.09. 16:30

Az Internazionale megállította a Comót, kétszer egyenlítve szerzett Firenzében pontot a Juve

Olasz labdarúgás
2026.11.08. 22:45

Valverde után Arda Güler és Mbappé is betalált, a Real Madrid könnyedén nyert a Mestallában

Spanyol labdarúgás
2026.11.07. 22:57