Kulcsár Katalin Real Madrid–Inter meccset vezet a Bajnokok Ligájában

Kulcsár Katalin az 1. fordulóban videobíró volt a Servette–Lyon találkozón, és a mostani ligaszakaszban először vezet a BL-ben, miután ő kapta a Real Madrid–Inter mérkőzést.

A spanyol csapat egy győzelemmel és három döntetlennel a hetedik helyen áll a ligaszakaszban, míg a főtáblán újonc Inter egy-egy győzelemmel és döntetlennel, valamint két vereséggel a tizenharmadik.

Kulcsár munkáját Hegedűs-Baráth Noémi és Bizderi Nikolett segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Molnár Réka. A videobírói feladatokat Bognár Tamás látja el, segítője Urbán Eszter lesz. Munkájukat a görög Eleni Kiriu ellenőrzi.

Ebben az idényben magyar játékvezető még nem fújta a sípot a BL főtábláján.