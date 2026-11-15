Asztalitenisz: Gilicz Bálint bronzérmes az U13-as Európa-bajnokságon

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2026.11.15. 14:50
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Gilicz Bálint utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
Bronzérmet szerzett Gilicz Bálint a törökországi Nevsehirben rendezett U13-as asztalitenisz Európa-bajnokságon.

Gilicz Bálint bronzérmet nyert az U13-as a törökországi Nevsehirben rendezett asztalitenisz Európa-bajnokságon, miután a negyeddöntőben 3:1-re verte meg görög ellenfelét, majd a döntőbe jutásért olasz riválisától kapott ki ugyancsak 3:1-re.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a magyar vegyes csapat 21. lett az Eb-n.

U13-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEVSEHIR (TÖRÖKORSZÁG)
U13 fiú egyes főtábla – negyeddöntő...

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Gilicz Bálint utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
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