Jégkorong: jól halad az U18-as lányok építkezése az A-csoportos vb-re
Az egyaránt A-csoportos Svájcot és Szlovákiát is legyőzte Pozsonyban a januári elitdivíziós vb-re készülő U18-as leány jégkorong-válogatott. Fodor Zoltán szövetségi edző elmondta, nagyot lépett előre a csapat az előző összetartáshoz képest.
Két győzelemmel és egy vereséggel végzett az U18-as leány jégkorong-válogatott a pozsonyi Négy Nemzet-tornán. Fodor Zoltán csapata csupa A-csoportos riválissal találkozott a szlovákiai felkészülési viadalon, és sorrendben elsőként 3–2-re (hosszabbítás után) legyőzte a svájciakat, míg a legvégén 5–3-ra verte meg a házigazda szlovákokat is, a két siker között pedig 6–1-re kikapott a svédektől. A szövetségi...
Legfrissebb hírek
Finnország megtagadja a vízumot az orosz sportolóktól
Egyéb egyéni
2026.11.12. 15:51
Úszás: Antal Dávid „hátára vette” Kós Hubert csúcsát
Utánpótlássport
2026.11.11. 17:20