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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Jégkorong: jól halad az U18-as lányok építkezése az A-csoportos vb-re

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.11.14. 18:30
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Fodor Zoltán U18-as leányválogatott jégkorong utánpótlás utánpótlássport
Az egyaránt A-csoportos Svájcot és Szlovákiát is legyőzte Pozsonyban a januári elitdivíziós vb-re készülő U18-as leány jégkorong-válogatott. Fodor Zoltán szövetségi edző elmondta, nagyot lépett előre a csapat az előző összetartáshoz képest.

Két győzelemmel és egy vereséggel végzett az U18-as leány jégkorong-válogatott a pozsonyi Négy Nemzet-tornán. Fodor Zoltán csapata csupa A-csoportos riválissal találkozott a szlovákiai felkészülési viadalon, és sorrendben elsőként 3–2-re (hosszabbítás után) legyőzte a svájciakat, míg a legvégén 5–3-ra verte meg a házigazda szlovákokat is, a két siker között pedig 6–1-re kikapott a svédektől. A szövetségi...

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Fodor Zoltán U18-as leányválogatott jégkorong utánpótlás utánpótlássport
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