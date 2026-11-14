Jégkorong: jól halad az U18-as lányok építkezése az A-csoportos vb-re

Két győzelemmel és egy vereséggel végzett az U18-as leány jégkorong-válogatott a pozsonyi Négy Nemzet-tornán. Fodor Zoltán csapata csupa A-csoportos riválissal találkozott a szlovákiai felkészülési viadalon, és sorrendben elsőként 3–2-re (hosszabbítás után) legyőzte a svájciakat, míg a legvégén 5–3-ra verte meg a házigazda szlovákokat is, a két siker között pedig 6–1-re kikapott a svédektől. A szövetségi...

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