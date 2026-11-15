Birkózás: duplázott a Dél-Zselic SE a leány csb-n

Szigetváron, hazai pályán a Dél-Zselic SE az U13-as és az U15-U17-es összevont korosztályban egyaránt aranyérmet szerzett a birkózó leánycsapatbajnokságon. A fiatalabbak között az Érd lett a második és a Kiskunfélegyháza a harmadik, míg a nagyobbaknál a Soltvadkert ezüst-, az ESMTK bronzérmet nyert.

Az U13-as leánycsapatbajnokság végeredménye:

Bajnokcsapat: Dél-Zselic SE (A bajnokcsapat tagjai: Garai...

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