Terepkerékpár: András Péter Patrik ezüstérmes lett az ifjúsági Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.11.15. 18:03
null
Címkék
cyclocross ifjúsági Európa-bajnokság András Péter Patrik utánpótlás terepkerékpár utánpótlássport
András Péter Patrik ezüstérmet nyert a 14 éves fiúk versenyében a romániai Dornavátrában rendezett ifjúsági terepkerépáros Európa-bajnokságon.

Tizennégy magyar fiatal indult a 13-16 éveseknek kiírt dornavátrai ifjúsági cyclo-cross Európa-bajnokságon, és küzdött meg a hideg és a sáros pálya okozta kihívásokkal Romániában.

A mieink közül András Péter Patrik érte el a legjobb eredményt, aki a 14 éves fiúk mezőnyében szombaton megnyerte a futamát a selejtezőben, majd

a vasárnapi döntő futamban a második helyen ért célba.

A hazai szövetség...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

cyclocross ifjúsági Európa-bajnokság András Péter Patrik utánpótlás terepkerékpár utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz: Gilicz Bálint bronzérmes az U13-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
5 órája

Ökölvívás: hét magyar indul az U23-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
6 órája

Birkózás: duplázott a Dél-Zselic SE a leány csb-n

Utánpótlássport
7 órája

U19: halvány remény, U17: kiesés

Utánpótlássport
22 órája

Sakk: 10. hely a legjobb magyar eredmény a korosztályos Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 20:00

Jégkorong: jól halad az U18-as lányok építkezése az A-csoportos vb-re

Utánpótlássport
Tegnap, 18:30

Short track: ezüstérmes a a magyar vegyes váltó a junior-világkupán

Utánpótlássport
Tegnap, 16:08

Kiss György: Van, amikor a tanítványunktól is lehet tanulni

Utánpótlássport
2026.11.13. 16:19