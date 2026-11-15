Terepkerékpár: András Péter Patrik ezüstérmes lett az ifjúsági Eb-n

Tizennégy magyar fiatal indult a 13-16 éveseknek kiírt dornavátrai ifjúsági cyclo-cross Európa-bajnokságon, és küzdött meg a hideg és a sáros pálya okozta kihívásokkal Romániában.

A mieink közül András Péter Patrik érte el a legjobb eredményt, aki a 14 éves fiúk mezőnyében szombaton megnyerte a futamát a selejtezőben, majd

a vasárnapi döntő futamban a második helyen ért célba.

A hazai szövetség...

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