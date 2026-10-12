Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Beviz döntőt játszott második felnőtt ITF-tornáján Fehérváron

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.10.12. 18:16
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Tenisz Beviz Lujza utánpótlás utánpótlássport
A 16 éves Beviz Lujza a döntőig jutott és a második helyen végzett a székesfehérvári, 15 ezres felnőtt ITF-tornán. A Tenisz Műhely ígérete mindössze a második profi versenyén indult, és korábbi topszázas lányt is legyőzött a hazai viadalon.

Azok után, hogy Beviz Lujza az idén már öt junior ITF-tornát nyert, az U18-as csapat Eb-n ezüstérmes lett, illetve az év utolsó Grand Slam-versenyén, a US Open juniortornáján főtáblásként indulhatott, a múlt héten már a felnőttek között bizonyította tehetségét. Selmeci Petra tanítványa – aki az előkelő 34. helyen áll az U18-as világranglistán – ezúttal a fehérvári W15-ös ITF-tornán szerepelt, méghozzá igen sikeresen. A 16 éves reménység korábban csak egyetlen meccset játszott a profik között,

a mostani a második profi viadala volt, mindez azonban cseppet sem látszott a teljesítményén.

Beviz az első körben 6:3, 1:6, 6:3-ra verte meg honfitársát, Bíró Melindát, majd a harmadik kiemelt, orosz Valerija Artyemeva ellen bravúros sikert aratott három szettben (6:2, 4:6, 6:1). Lujza olyannyira lendületbe jött, hogy a negyeddöntőben a korábbi topszázas (WTA-87.), a cseh Brenda Fruhvirtovát is felülmúlta nagy csatában, méghozzá 2 óra 47 perc alatt játszmahátrányról fordítva (6:7, 6:3, 6:4). Aztán folytatva a menetelést, a döntőbe jutásért simán, 6:3, 6:1-re nyert a hetedik kiemelt, olasz Chiara Fornasierivel szemben is,

ezzel az első fináléját játszhatta a felnőttmezőnyben.

Az utolsó mérkőzésen az észt Maileen Nuudi már túl nagy falatnak bizonyult, a magyar fiatal 6:3, 6:2-re vereséget szenvedett, így

a második helyen fejezte be a versenyt.

Beviz Lujza a juniorsikerek után ezúttal már a felnőttmezőnyben teljesített kiválóan Forrás: MTSZ

A mostani döntős szereplésének köszönhetően a Tenisz Műhely játékosa megszerezte első WTA-pontjait, és két hét múlva

az ő neve is felkerül a felnőtt női világranglistára.

A hazai teniszutánpótlás idén berobbanó ígérete, Beviz Lujza a közelmúltban A jövő sztárjai című magazinműsorban is vendégeskedett. A vele készült adás ITT meghallgatható.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)

Tenisz Beviz Lujza utánpótlás utánpótlássport
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