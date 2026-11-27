A tanulmányban a sorrendet az U23-as, válogatott szereplésre jogosult húsz legjobb játékos átlagos szakmai színvonala határozta meg. A rangsor alapjául az elmúlt évben hivatalos felnőttmérkőzéseken töltött játékpercek szolgáltak súlyozva, hogy ki milyen színvonalú sorozatban szerepelt.

Ez alapján a lista élén a felnőtteknél világbajnok Spanyolország áll, ami nagyban köszönhető Lamine Yamal értékének. Az első ötbe még sorrendben Franciaország, Anglia, Argentína és Olaszország fért be.

Magyarország – holtversenyben Algériával – az 56. helyet foglalja el a 80 nemzet rangsorában. A legjobbnak tartott utánpótláskorú labdarúgója pedig a felnőttválogatottban már bemutatkozott védő, Markgráf Ákos, aki a dán FC Köbenhavnban futballozik.