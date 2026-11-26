Vívás: megkezdi vk-szereplését a vb-ezüstérmes junior párbajtőrcsapat
A junior párbajtőrözők számára Újvidéken kezdődik meg a világkupa-sorozat.
November utolsó hétvégéjén a junior párbajtőrözők is megkezdik nemzetközi szereplésüket az évadban. A férfiak és a nők Újvidéken vesznek részt a hazai válogatásba is beszámító világkupaversenyen.
A junior és a kadét lányok számára aztán a december 18-i hétvégén Budapesten folytatódik a vk-sorozat. A magyar fővárosban ebben az évadban a férfi tőrözőknek és a női kardozóknak már rendeztek junior-vk-t...
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