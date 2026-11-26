November utolsó hétvégéjén a junior párbajtőrözők is megkezdik nemzetközi szereplésüket az évadban. A férfiak és a nők Újvidéken vesznek részt a hazai válogatásba is beszámító világkupaversenyen.

A junior és a kadét lányok számára aztán a december 18-i hétvégén Budapesten folytatódik a vk-sorozat. A magyar fővárosban ebben az évadban a férfi tőrözőknek és a női kardozóknak már rendeztek junior-vk-t...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n