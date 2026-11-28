Horváth Áron egyéniben (első korcsoport, 2008-ban és 2009-ben születettek) a dobogó felső, míg Akinduro Axel András pedig a második fokára állhatott fel. A 2012-ben és később születettek (harmadik korcsoport) között Gercsák Dénes a negyedik helyet érte el.

A Daruka Noel, Péli Dominik, Horváth Áron, Akinduro Axel András és Akinduro Alex István alkotta A-csapat Japán mögött és Skócia előtt ezüstérmet...

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