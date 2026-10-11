Birkózás: hétfőn kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban

Hat kötöttfogású, illetve négy-négy női és szabadfogású versenyző képviseli a magyar színeket a hétfőn kezdődő U23-as birkózó-világbajnokságon Las Vegasban.

A válogatottunk rendkívül erős kötöttfogású küldöttséggel vág neki a vb-nek,

ugyanis ott lesz az indulók között a tavaly már a 72 kilósók között felnőtt Európa-bajnoki címet szerző Lévai Levente (77 kg), illetve az U20-as világ- és Európa-bajnok, az idén U23-as Eb-ezüstérmes Darabos László (130 kg). Továbbá a nyáron U20-as Eb-győztes és vb-harmadik Zsitovoz Petro (72 kg), valamint az U20-as Eb-ezüst- és vb-bronzérmes Szinay Szabolcs (82 kg) is erősíti a vegasi csapatot.

A női alakulat szintén ígéretes névsorral utazik Amerikába, hiszen az U23-as és U20-as Európa-bajnok Terék Gerda (55 kg), valamint az U20-as világ- és Európa-bajnok, U23-as Eb-második Elekes Enikő (62 kg) is reális esélyekkel szállhat harcba az érmekért. Ráadásul mellettük még majd az egyaránt U23-as Eb-bronzérmes és vb-ötödik Szenttamási Rózának (57 kg) és Pók Karolinának (68 kg) is szurkolhatunk.

A szabafogásúaknál az U20-as Eb-ezüstérmes, U23-as vb-ötödik Arsunkaev Muszától (97 kg) remélhetjük leginkább a jó szereplést.

Terék Gerda U23-as Európa-bajnokként utazhat a korosztály Las Vegas-i vb-jére Forrás: UWW/MBSZ

Hétfőn a kötöttfogásúak küzdelmeivel startol a program, és mindjárt az első napon négy magyar fiatal lép szőnyegre. A nők szerdán, a szabadfogásúak pénteken kezdenek.

A tavalyi U23-as vb-n a mieink két bronzéremmel zártak Lévai és Darabos révén. Joggal bízhatunk benne, hogy az idén akár számszerűleg is nagyobb, illetve fényesebb lehet az éremtermés Las Vegasban.

Lévai Levente és Darabos László ott kell, hogy legyen a dobogón, azt hiszem, ez akár elvárásként is megfogalmazható, magasra tették a lécet az elmúlt években

– mondta az előzetes esélyekről Bácsi Péter, a szövetség szakmai igazgatója az MBSZ honlapján. – Zsitovoz Petro is óriási tehetség, bármikor képes megvillanni, és hát a lányokról se feledkezzünk meg, tényleg bennük van az érem lehetősége. Előzetesen két-három dobogós helyezést jelölök meg várakozásként, de nem lennék meglepve, ha ezt túlszárnyalnák.”

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, LAS VEGAS (EGYESÜLT ÁLLAMOK)

A magyarok és a verseny programja:



Kötöttfogás:

Hétfő-kedd. 60 kg: Olasz Bende (ESMTK-KIMBA), 67 kg: nincs magyar induló. 72 kg: Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA), 82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA), 97 kg: Vitai Vendel (Egri VSI-KIMBA)

Kedd-szerda. 55 kg, 63 kg, 87 kg: nincs magyar induló. 77 kg: Lévai Levente (Budapesti Honvéd SE-KIMBA), 130 kg: Darabos László (Budapesti Honvéd SE)



Női birkózás:

Szerda-csütörtök. 50 kg, 59 kg, 76 kg: nincs magyar induló. 55 kg: Terék Gerda (Csepel SC-KIMBA), 68 kg: Pók Karolina (Vasas)

Csütörtök-péntek. 53 kg, 65 kg, 72 kg: nincs magyar induló. 57 kg: Szenttamási Róza (Csepel SC-KIMBA), 62 kg: Elekes Enikő (Csepel SC-KIMBA)



Szabadfogás:

Péntek-szombat. 61 kg, 74 kg, 86 kg: nincs magyar induló. 92 kg: Angyal Krisztián (Csepeli BC), 125 kg: Gellén Milán (Veszprém)

Szombat-vasárnap. 57 kg, 70 kg, 79 kg: nincs magyar induló. 65 kg: Mizsei Zoltán (FTC-MVM-KIMBA), 97 kg: Arsunkaev Musza (Vasas SC)

(Kiemelt képen: Lévai Levente Forrás: UWW/MBSZ)