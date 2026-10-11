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Birkózás: hétfőn kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.10.11. 14:45
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Terék Gerda Zsitovoz Petro Darabos László U23-as világbajnokság utánpótlás bírkózás Elekes Enikő utánpótlássport Lévai Levente
Tizennégy magyar birkózóval, köztük több éremesélyes versenyzővel hétfőn megkezdődik a Las Vegas-i U23-as világbajnokság, az év utolsó sportági korosztályos világversenye.

Hat kötöttfogású, illetve négy-négy női és szabadfogású versenyző képviseli a magyar színeket a hétfőn kezdődő U23-as birkózó-világbajnokságon Las Vegasban.

A válogatottunk rendkívül erős kötöttfogású küldöttséggel vág neki a vb-nek,

ugyanis ott lesz az indulók között a tavaly már a 72 kilósók között felnőtt Európa-bajnoki címet szerző Lévai Levente (77 kg), illetve az U20-as világ- és Európa-bajnok, az idén U23-as Eb-ezüstérmes Darabos László (130 kg). Továbbá a nyáron U20-as Eb-győztes és vb-harmadik Zsitovoz Petro (72 kg), valamint az U20-as Eb-ezüst- és vb-bronzérmes Szinay Szabolcs (82 kg) is erősíti a vegasi csapatot.

A női alakulat szintén ígéretes névsorral utazik Amerikába, hiszen az U23-as és U20-as Európa-bajnok Terék Gerda (55 kg), valamint az U20-as világ- és Európa-bajnok, U23-as Eb-második Elekes Enikő (62 kg) is reális esélyekkel szállhat harcba az érmekért. Ráadásul mellettük még majd az egyaránt U23-as Eb-bronzérmes és vb-ötödik Szenttamási Rózának (57 kg) és Pók Karolinának (68 kg) is szurkolhatunk.

A szabafogásúaknál az U20-as Eb-ezüstérmes, U23-as vb-ötödik Arsunkaev Muszától (97 kg) remélhetjük leginkább a jó szereplést.

Terék Gerda U23-as Európa-bajnokként utazhat a korosztály Las Vegas-i vb-jére Forrás: UWW/MBSZ

Hétfőn a kötöttfogásúak küzdelmeivel startol a program, és mindjárt az első napon négy magyar fiatal lép szőnyegre. A nők szerdán, a szabadfogásúak pénteken kezdenek.

A tavalyi U23-as vb-n a mieink két bronzéremmel zártak Lévai és Darabos révén. Joggal bízhatunk benne, hogy az idén akár számszerűleg is nagyobb, illetve fényesebb lehet az éremtermés Las Vegasban.

– mondta az előzetes esélyekről Bácsi Péter, a szövetség szakmai igazgatója az MBSZ honlapján. – Zsitovoz Petro is óriási tehetség, bármikor képes megvillanni, és hát a lányokról se feledkezzünk meg, tényleg bennük van az érem lehetősége. Előzetesen két-három dobogós helyezést jelölök meg várakozásként, de nem lennék meglepve, ha ezt túlszárnyalnák.”

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, LAS VEGAS (EGYESÜLT ÁLLAMOK)
A magyarok és a verseny programja:

Kötöttfogás:
Hétfő-kedd. 60 kg: Olasz Bende (ESMTK-KIMBA), 67 kg: nincs magyar induló. 72 kg: Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA), 82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA), 97 kg: Vitai Vendel (Egri VSI-KIMBA)
Kedd-szerda. 55 kg, 63 kg, 87 kg: nincs magyar induló. 77 kg: Lévai Levente (Budapesti Honvéd SE-KIMBA), 130 kg: Darabos László (Budapesti Honvéd SE)

Női birkózás:
Szerda-csütörtök. 50 kg, 59 kg, 76 kg: nincs magyar induló. 55 kg: Terék Gerda (Csepel SC-KIMBA), 68 kg: Pók Karolina (Vasas)
Csütörtök-péntek. 53 kg, 65 kg, 72 kg: nincs magyar induló. 57 kg: Szenttamási Róza (Csepel SC-KIMBA), 62 kg: Elekes Enikő (Csepel SC-KIMBA)

Szabadfogás:
Péntek-szombat. 61 kg, 74 kg, 86 kg: nincs magyar induló. 92 kg: Angyal Krisztián (Csepeli BC), 125 kg: Gellén Milán (Veszprém)
Szombat-vasárnap. 57 kg, 70 kg, 79 kg: nincs magyar induló. 65 kg: Mizsei Zoltán (FTC-MVM-KIMBA), 97 kg: Arsunkaev Musza (Vasas SC)

(Kiemelt képen: Lévai Levente Forrás: UWW/MBSZ)

Terék Gerda Zsitovoz Petro Darabos László U23-as világbajnokság utánpótlás bírkózás Elekes Enikő utánpótlássport Lévai Levente
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